Nissan X-Trail: доработки и спецверсия вместо рестайлинга

Американский Nissan Rogue пережил полноценный рестайлинг еще в прошлом году. А вот его родной брат с глобальным именем X-Trail сменил поколение позже, поэтому ему новый дизайн пока не положен. Тем не менее компания решила взбодрить спрос на «мировой» SUV. Так, недавно в Австралии и Европе появился «внедорожный» Nissan X-Trail N-Trek. Ну а теперь кроссовер довели до нового модельного года в родной для марки Японии.

Базовый Nissan X-Trail для Японии 1 / 5 Базовый Nissan X-Trail для Японии 2 / 5 Базовый Nissan X-Trail для Японии 3 / 5 Топовый Nissan X-Trail для Японии 4 / 5 Топовый Nissan X-Trail для Японии 5 / 5

Местному Nissan X-Trail пересмотрели оснащение. Отныне все версии имеют камеры кругового обзора и «умное» салонное зеркало (на него выводится изображение с камер). Также была улучшена мультимедийная система, 19-дюймовые колеса теперь доступны и для «среднего» исполнения, у топовой комплектации появились новые варианты отделки интерьера. Как и прежде, японцы могут выбрать X-Trail Autech с дизайном «под спорт» или «внедорожную» модификацию X-Tremer (она почти такая же, как N-Trek).



Nissan X-Trail Autech для Японии 1 / 3 Nissan X-Trail Autech для Японии 2 / 3 Nissan X-Trail X-Tremer для Японии 3 / 3

А еще кроссовер обрел в Японии новую особую комплектацию 90th Anniversary, посвященную юбилею Ниссана. Фишки такого X-Trail – V-образная вставка медного цвета спереди (вместо хромированной), в тот же цвет окрашены и рейлинги на крыше, плюс медные полоски имеются на черных корпусах зеркал. Кроме того, спецверсия получила черные 18-дюймовые колеса оригинального дизайна. Окраска кузова включает девять вариантов, три из которых – двухцветные (с черной крышей). Наконец, за доплату можно заказать наклейки на капот и багажную дверь.



Nissan X-Trail 90th Anniversary для Японии 1 / 8 Nissan X-Trail 90th Anniversary для Японии 2 / 8 Nissan X-Trail 90th Anniversary для Японии 3 / 8 Nissan X-Trail 90th Anniversary для Японии 4 / 8 Nissan X-Trail 90th Anniversary для Японии 5 / 8 Nissan X-Trail 90th Anniversary для Японии 6 / 8 Nissan X-Trail 90th Anniversary для Японии 7 / 8 Nissan X-Trail 90th Anniversary для Японии 8 / 8

Техники реформы не коснулись. На домашнем рынке Nissan X-Trail бывает исключительно в виде гибрида с фирменной системой e-Power: бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, а передние колеса вращает электродвигатель. В состав установки входят бензиновая турботройка 1.5 VC-Turbo (144 л.с.) с переменной степенью сжатия и электромотор мощностью 204 л.с. Есть и полноприводные версии – с отдельным электродвигателем на задней оси (136 л.с.).



Продажи Nissan X-Trail нового модельного года стартуют в июне, но цены уже объявлены: стандартный кроссовер стоит от 3 601 400 йен (около 2 101 000 рублей по текущему курсу), спецверсия 90th Anniversary обойдется минимум в 4 043 600 йен (примерно 2 359 000 рублей).