Nissan X-Trail получил несколько скромных обновок на домашнем рынке

Nissan X-Trail актуального четвёртого поколения дебютировал ещё весной 2021 года, вариант, предназначенный для домашнего рынка, был представлен летом 2022-го. Кроссовер для американского рынка, который продаётся под именем Rogue, пережил полноценный рестайлинг ещё в октябре 2023-го, а Nissan X-Trail для Японии обновился в конце лета 2025 года. Теперь паркетник для домашнего рынка получил несколько обновок и пересмотренный прайс-лист.

На фото: посвежевший кроссовер Nissan X-Trail (версия для домашнего рынка) 1 / 2 На фото: посвежевший кроссовер Nissan X-Trail (версия для домашнего рынка) 2 / 2

Посвежевший Nissan X-Trail для Японии получил несколько точечных изменений. Так, в списке стандартного оснащения исполнения X-Trail G теперь числятся иные 19-дюймовые алюминиевые диски оригинального дизайна, рейлинги на крыше и чёрные корпуса наружных зеркал. В свою очередь комплектации X достались 18-дюймовые колёсные диски и чёрный спойлер в верхней части багажной двери (ей достались также электропривод и дистанционное управление).

Стартовая цена посвежевшего Nissan X-Trail X в Японии равна 4 092 000 иен, что эквивалентно примерно 2,27 млн рублей по текущему курсу. За вариант X-Trail G просят не менее 4 653 000 иен (около 2,58 млн рублей). Цена трёхрядного варианта равна 4 521 000 иен (около 2,51 млн рублей), а за топовый стандартный «полноприводник» клиентам придётся отдать 4 950 000 иен (около 2,75 млн рублей).

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В список обновок для Nissan X-Trail Nismo e-4ORCE вошла фирменная информационно-развлекательная система Nissan Connect, которая теперь числится в перечне стандартного оборудования модели. Стоимость посвежевших вариантов с прибавкой Nismo к названию варьируется в диапазоне от 5 754 100 до 5 962 000 иен (около 3,20 – 3,31 млн рублей).

Отметим, обновки достались в том числе особенным модификациям – «оспортивленному» Autech и «вседорожному» Rock Creek, а также варианту Multi Bed, который предназначен для автопутешественников и позволяет проводить ночевки в салоне кроссовера. Им достались подогревом задних сидений, обогрев руля, электропривод багажника с дистанционным управлением. Помимо этого, модификации Autech e-4ORCE досталась мультимедиа Nissan Connect, а вариант Multi-Bed стал доступен на базе G e-4ORCE.

На фото: Nissan X-Trail Rock Creek Multi-Bed

Стоимость «оспортивленного» Nissan X-Trail Autech на домашнем рынке теперь варьируется в диапазоне от 5 365 800 до 5 904 800 иен (около 2,98 – 3,28 млн рублей). За посвежевший «приключенческий» вариант с прибавкой Rock Creek здесь просят от 4 757 500 до 4 889 500 иен (около 2,64 – 2,72 млн рублей). За исполнение Multi-Bed клиентам придётся отдать от 5 362 500 до 5 635 300 иен (около 2,98 – 3,13 млн рублей).

На фото: Nissan X-Trail Autech 1 / 2 На фото: Nissan X-Trail Rock Creek 2 / 2

Техника у кроссовера, конечно же, осталась прежней. В Японии Nissan X-Trail по-прежнему предлагается с последовательной гибридной установкой e-Power. Она включает в себя 1,5-литровую турботройку VC-Turbo, отдача которой составляет 144 л.с., а максимальный крутящий момент – 250 Нм, при этом мотор исполняет роль генератора и механически не связан с колёсами. Кроссовер предлагается либо с одним электродвигателем, расположенным на передней оси (204 л.с. и 330 Нм), либо с полноприводной системой e-4ORCE, которая предполагает наличие ещё одного электромотора на задней оси (136 л.с. и 195 Нм). Продажи посвежевших паркетников на домашнем рынке уже стартовали.