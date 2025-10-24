Немецкий автопроизводитель готовит новое поколение 3 серии сразу в двух вариантах, и не так давно мы представляли полностью электрическую версию . А недавно в Сети появились свежие шпионские фотографии традиционной «трёшки» с двигателями внутреннего сгорания.

Третья серия была впервые представлена в 1975 году (первое поколение носило индекс E21) и является самой успешной моделью компании. Сегодня на конвейере уже седьмая генерация, премьера которой состоялась осенью 2018 года, а в 2022 году модель получила плановый рестайлинг. Подходит время для смены поколения, и на дорогах уже неоднократно были замечены прототипы новой «трёшки». Сначала это были образцы полностью электрической версии, рендеры которой мы сделали в прошлом месяце, а сейчас у нас есть возможность рассмотреть и традиционный седан.

Нынешняя BMW 3 серии 1 / 3 Нынешняя BMW 3 серии 2 / 3 Нынешняя BMW 3 серии 3 / 3

Прототипы электрической 3 серии немного озадачили нехарактерными для модели переднеприводными пропорциями. К счастью, модель с ДВС получит оригинальный кузов, пропорции которого будут классическими для седанов BMW: здесь длинный капот, короткий передний свес и большое расстояние между передней осью и дверьми (так называемое «расстояние престижа»). В остальном же дизайн будет аналогичен электрической версии, выполненной в стиле Neue Klasse. Спереди появятся широкие «ноздри» решётки (в этом случае они должны быть настоящими, в то время как у электрической версии здесь будет декоративная заглушка), визуально объединённые с фарами. Уже проглядывается графика светодиодных габаритных огней, представляющая из себя пару наклонных полосок, как у кроссовера iX3. У него же будут позаимствованы выдвижные дверные ручки и общая стилистика фонарей, последние при этом получат оригинальную графику. Ниша номерного знака впервые в истории модели расположится не между фонарями, а в нижней части крышки багажника (не считая самого первого поколения, у которого задний номер крепился на бампере).

Рендер новой BMW 3 серии

Новая традиционная «трёшка» будет построена на модернизированной версии нынешней платформы CLAR. Можно рассчитывать на широкий выбор бензиновых и дизельных моторов, а топовым «гражданским» вариантом станет модель M350, которая получит 3,0-литровый турбированный мотор мощностью порядка 420 л.с. и заменит 382-сильную модификацию M340i. Внешней особенностью этой версии станут четыре круглых патрубка выхлопной системы, что отображено и на нашем рендере.

Рендер новой BMW 3 серии

Дебют обеих версий новой 3 серии состоится в следующем году. Между тем, ранее в этом месяце мы сделали рендеры бензиновой BMW M3 следующего поколения.