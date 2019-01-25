Новая Hyundai Sonata: дизайн в стиле «китайского» Santa Fe и «заряженная» версия

В Сети появилась очередная порция шпионских фотографий Сонаты следующей генерации. Ожидается, что на конвейер модель встанет в марте.

Тестовые образцы Hyundai Sonata восьмого поколения (заводской индекс DN8) уже не раз попадались в объективы камер, те машины были упакованы в плотный камуфляж. На свежих кадрах, сделанных в Дубае и опубликованных на сайте Picgra пользователем cars_fantastic99, автомобиль по-прежнему замаскирован, но теперь это просто пленка, которая позволяет рассмотреть особенности дизайна модели.

У новой Sonata купеобразный кузов, внешне пойманный экземпляр напоминает лифтбек. Впрочем, в линейке Hyundai уже есть модель с подобным силуэтом – седан Lafesta, предназначенный только для китайского рынка. Так что и Соната, скорее всего, по-прежнему будет доступна в виде «четырехдверки». Отметим, экстерьер обеих моделей выполнен с оглядкой на прошлогодний концепт Hyundai Le Fil Rouge.

У Sonata-2020 есть еще одна особенность – задние фонари в стиле кроссовера Santa Fe последней генерации, но речь идет не о глобальном паркетнике, а об удлиненной версии, которую опять же будут продавать лишь в Поднебесной: снизу фонари соединены между собой тонкой светодиодной полоской.

1 / 3 Концепт Hyundai Le Fil Rouge 2 / 3 Концепт Hyundai Le Fil Rouge 3 / 3 Концепт Hyundai Le Fil Rouge

Как сообщают корейские СМИ, в линейку моторов модели восьмой генерации войдет новый двигатель 2.5 GDi мощностью около 190 л.с. Кроме того, новая Sonata может получить «заряженную» N-версию: такой автомобиль якобы предложат либо с «турбочетверкой» 2.0 T-GDi от Hyundai i30 N (250-275 л.с.), либо с турбомотором 2.5, выдающим 280 л.с. Также Соната будет доступна в виде гибрида.

По предварительным данным, на конвейер Sonata нового поколения встанет в марте этого года, а ее официальная презентация может пройти в апреле на автосалоне в Нью-Йорке.

1 / 3 Новый Hyundai Santa Fe для Китая 2 / 3 Новый Hyundai Santa Fe для Китая 3 / 3 Новый Hyundai Santa Fe для Китая

Нынешний седан (индекс LF) в Корее оснащается бензиновыми «атмосферником» 2.0 (163 л.с.), «турбочетверками» 1.6 T-GDi (180 л.с.) и 2.0 T-GDi (245 л.с.). Топовый двухлитровый мотор сочетается с 8АКП, 163-сильный двигатель работает в паре с 6АКП, остальные моторы укомплектованы семиступенчатой роботизированной коробкой. Также ранее в гамме корейской версии был дизель 1.7 (141 л.с.), но теперь в прайс-листе модели он отсутствует. В Штатах актуальная Hyundai Sonata представлена с «атмосферником» 2.4 (185 л.с.) и турбомоторами 1.6 (178 л.с.) и 2.0 (245 л.с.). И в США, и в Корее у «четырехдверки» есть гибридные версии.

1 / 3 Hyundai Sonata актуального поколения 2 / 3 Hyundai Sonata актуального поколения 3 / 3 Hyundai Sonata актуального поколения

На российском рынке Сонату можно купить с атмосферными моторами 2.0 MPI (150 л.с.) и 2.4 GDI (188 л.с.), оба комплектуются 6АКП. Рекомендованная производителем цена – от 1 334 000 рублей, хотя, судя по нашему каталогу «Подобрать авто», в Москве, например, можно найти Сонату с более привлекательным ценником.

Между тем ранее стало известно о том, что новую Сонату могут превратить в универсал: компания Hyundai планирует вернуть модель в Европу, отправив в отставку семейство i40, которое когда-то и вытеснило Sonata со «старосветского» рынка .