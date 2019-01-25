Новая Hyundai Sonata: дизайн в стиле «китайского» Santa Fe и «заряженная» версия

Новая Hyundai Sonata: дизайн в стиле «китайского» Santa Fe и «заряженная» версия

6 0 0
В Сети появилась очередная порция шпионских фотографий Сонаты следующей генерации. Ожидается, что на конвейер модель встанет в марте.
 

Тестовые образцы Hyundai Sonata восьмого поколения (заводской индекс DN8) уже не раз попадались в объективы камер, те машины были упакованы в плотный камуфляж. На свежих кадрах, сделанных в Дубае и опубликованных на сайте Picgra пользователем cars_fantastic99, автомобиль по-прежнему замаскирован, но теперь это просто пленка, которая позволяет рассмотреть особенности дизайна модели.

sonata (2)

У новой Sonata купеобразный кузов, внешне пойманный экземпляр напоминает лифтбек. Впрочем, в линейке Hyundai уже есть модель с подобным силуэтом – седан Lafesta, предназначенный только для китайского рынка. Так что и Соната, скорее всего, по-прежнему будет доступна в виде «четырехдверки». Отметим, экстерьер обеих моделей выполнен с оглядкой на прошлогодний концепт Hyundai Le Fil Rouge.

У Sonata-2020 есть еще одна особенность – задние фонари в стиле кроссовера Santa Fe последней генерации, но речь идет не о глобальном паркетнике, а об удлиненной версии, которую опять же будут продавать лишь в Поднебесной: снизу фонари соединены между собой тонкой светодиодной полоской.

1 / 3
Концепт Hyundai Le Fil Rouge
2 / 3
Концепт Hyundai Le Fil Rouge
3 / 3
Концепт Hyundai Le Fil Rouge

Как сообщают корейские СМИ, в линейку моторов модели восьмой генерации войдет новый двигатель 2.5 GDi мощностью около 190 л.с. Кроме того, новая Sonata может получить «заряженную» N-версию: такой автомобиль якобы предложат либо с «турбочетверкой» 2.0 T-GDi от Hyundai i30 N (250-275 л.с.), либо с турбомотором 2.5, выдающим 280 л.с. Также Соната будет доступна в виде гибрида.

По предварительным данным, на конвейер Sonata нового поколения встанет в марте этого года, а ее официальная презентация может пройти в апреле на автосалоне в Нью-Йорке.

1 / 3
Новый Hyundai Santa Fe для Китая
2 / 3
Новый Hyundai Santa Fe для Китая
3 / 3
Новый Hyundai Santa Fe для Китая

Нынешний седан (индекс LF) в Корее оснащается бензиновыми «атмосферником» 2.0 (163 л.с.), «турбочетверками» 1.6 T-GDi (180 л.с.) и 2.0 T-GDi (245 л.с.). Топовый двухлитровый мотор сочетается с 8АКП, 163-сильный двигатель работает в паре с 6АКП, остальные моторы укомплектованы семиступенчатой роботизированной коробкой. Также ранее в гамме корейской версии был дизель 1.7 (141 л.с.), но теперь в прайс-листе модели он отсутствует. В Штатах актуальная Hyundai Sonata представлена с «атмосферником» 2.4 (185 л.с.) и турбомоторами 1.6 (178 л.с.) и 2.0 (245 л.с.). И в США, и в Корее у «четырехдверки» есть гибридные версии.

1 / 3
Hyundai Sonata актуального поколения
2 / 3
Hyundai Sonata актуального поколения
3 / 3
Hyundai Sonata актуального поколения

На российском рынке Сонату можно купить с атмосферными моторами 2.0 MPI (150 л.с.) и 2.4 GDI (188 л.с.), оба комплектуются 6АКП. Рекомендованная производителем цена – от 1 334 000 рублей, хотя, судя по нашему каталогу «Подобрать авто», в Москве, например, можно найти Сонату с более привлекательным ценником.

Между тем ранее стало известно о том, что новую Сонату могут превратить в универсал: компания Hyundai планирует вернуть модель в Европу, отправив в отставку семейство i40, которое когда-то и вытеснило Sonata со «старосветского» рынка .

 

Авторынок Новинки корейская иномарка корейские автомобили седаны Hyundai Sonata
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
С запуском обновлённого Geely Emgrand X7 гарантия в России уменьшилась на год!

Кроссовер Emgrand X7 приехал в Россию спустя полгода после начала сборки в Белоруссии по полному циклу

1362 2 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Практика
Саморазряд, мороз и опасность прикуривания: 10 глупых вопросов об аккумуляторах

Так уж повелось, что главные проблемы зимой автолюбителям доставляет аккумулятор. И традиционно, из года в год, звучат одни и те же насущные вопросы… Мы решили свести все самые популярные аккумуляторные проблемы в один…

1821 4 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Почти сломанные стереотипы: покупаем Chery Tiggo (T11) FL за 400 тысяч

Лично я не отличаюсь особой любовью к продукции из Поднебесной. И в этом отношении не одинок. Устойчивые стереотипы о китайских автомобилях можно найти в публикациях автомобильных изданий, на форумах и в серьезных…

4272 5 0
Статьи / Авто Недели
Как Impreza, только больше: стоит ли покупать Subaru Forester II за 500 тысяч рублей

Subaru – это постоянный полный привод, легендарные оппозитные моторы и удовольствие от вождения: таков идеальный образ этих японских машин. Но на практике оказывается, что полный привод не всегда такой уж и постоянный, а…

10938 6 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Volkswagen Jetta V с пробегом: есть и хороший мотор, и почти хорошая коробка

Jetta пятого поколения на нашем рынке не слишком популярна, хотя многие другие автомобили на платформе PQ35 — например, Skoda Octavia А5 — можно смело назвать бестселлерами. Почему так получилось? Может, помешала не…

954 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Volkswagen Jetta V с пробегом: не так страшна коррозия, как электрик-самоучка 

Сейчас Jetta этого поколения составляет конкуренцию соплатформенной Skoda Octavia А5 и заметно выигрывает у нее по цене. Причина, скорее всего, в сравнительно небольшом количестве Jetta на рынке, а как известно, малое…

2282 2 0
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже…

3761 5 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

38487 36 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

30425 16 0
Тест-драйвы / Одиночные
Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади

Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать,…

41079 13 5
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31791 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18811 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

15304 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42932 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35939 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

31908 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

59886 22 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

48686 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

46593 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?