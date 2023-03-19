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Новая Mazda RX-8: какой она может быть

19.03.2023 452 1 0

В последнее время периодически появляется информация о том, что японская компания планирует возродить модель RX-8 с роторным двигателем. Мы решили представить, как может выглядеть такой автомобиль.

Купе RX-8 было впервые представлено в 2001 году на Североамериканском Международном автосалоне в виде концепта, а спустя 2 года началось серийное производство автомобиля. Модель пришла на смену купе RX-7, которое производилось с 1978 по 2002 годы, сменив за это время три поколения. RX-8 же пока имеет только одну генерацию, выпускавшуюся до 2012 года. С того времени неоднократно появлялись слухи о возможном преемнике, однако до сих пор никакой конкретики относительно этого автомобиля нет. Однако у нас есть возможность представить, как может выглядеть наследник «восьмёрки» в актуальном стиле компании.

Рендер новой RX-8 с двумя вариантами оформления передней части
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Рендер новой RX-8 с двумя вариантами оформления передней части
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Одним из характерных элементов новых Мазд является крупная угловатая решётка радиатора, визуально совмещённая с фарами, и L-образные светодиодные элементы габаритных огней. В похожем стиле реализованы и вытянутые по горизонтали фонари, подобные ставятся на кроссоверы CX-60 и CX-90, сделанные на новой заднеприводной платформе. Представленный на рендерах автомобиль сохранил одну из главных «фишек» оригинальной RX-8 – четыре двери, две из которых открываются против хода. Также купе получило новое оформление задних стоек кузова, которое стилистически пересекается с ещё одним кроссовером компании – MX-30.

Рендер новой RX-8

Конечно же, главной особенностью технической части спортивного автомобиля является его роторный двигатель Renesis (13B-MSP Multi-Side Port), являющийся развитием предыдущего мотора 13В. При его разработке постарались избавиться от главных недостатков роторных двигателей – плохих показателей экономичности и экологичности. В отличие от предыдущего роторного мотора 13В с двойным турбонаддувом, двигатель «восьмёрки» сделали атмосферным, что также сказалось на мощности (192-250 л.с. против 255-280 л.с. у предыдущего купе RX-7). Что же касается возможного наследника RX-8, то он также может получить роторно-поршневой двигатель(РПД), тем более что два месяца назад японская компания представила гибридное кросс-купе МХ-30 e-Skyactiv R-EV с подобным мотором. Это говорит об интересе Мазды к этой технологии, который не угас с 2012 года, когда вместе с RX-8 был прекращён и выпуск РПД.   

Mazda RX-8 (2008-2012)
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Mazda RX-8 (2008-2012)
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Mazda RX-8 (2008-2012)
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Между тем, ранее стало известно, что Мазда может распрощаться с популярным кроссовером CX-5.

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1 комментарий
19.03.2023 18:52
ataullinfdor

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