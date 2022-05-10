Японская компания ранее неоднократно заявляла о том, что планирует следующее поколение «шестёрки» перевести на заднеприводную платформу. Мы решили представить, как мог бы выглядеть такой автомобиль.

Mazda6 впервые в модельной гамме японского бренда появилась в 2002 году, именно тогда представили первое поколение седана, сделанное на общей платформе с Ford Mondeo. Автомобиль пришёл на смену модели 626, которая производилась с 1978 по 2005 годы. Сегодня на конвейере третья генерация «шестёрки», и её можно назвать долгожителем современного автомобильного рынка, ведь производится она с 2012 года. За десять лет модель получила два существенных рестайлинга, первый из которых был в 2015-м, а последний – в 2018 году. Уже давно назрела потребность в смене поколений, и почти 3 года назад Mazda объявила о разработке рядных 6-цилиндровых моторов и заднеприводной платформы. Совсем недавно была представлена первая модель, получившая эти разработки – кроссовер СХ-60. Именно его мы использовали в качестве стилистического ориентира для наших рендеров.

Рендер новой Mazda6

Первое, на что бы повлиял переход на новую заднеприводную платформу – пропорции. Капот становится заметно длиннее, увеличивается расстояние между передней осью и передними дверьми, а свес становится короче. Всё это мы можем наблюдать и в новом СХ-60. Особенностью дизайна новых моделей Mazda стала более угловатая форма различных элементов – в том числе, решётки радиатора и фар. Как и прежде, решётка визуально объединена с головной оптикой, при этом автомобиль получил новую графику светодиодных ходовых огней. Боковины стали более простыми по форме, а в передних крыльях разместились декоративные вставки. Немного изменилась форма бокового остекления, сзади же основным элементом стали вытянутые фонари, глубоко на крышку багажника. А номерной знак теперь располагается в заднем бампере, аналогичное решение применено и на новой Mazda3.

Рендер новой Mazda6

К сожалению, в марте появилась информация о том, что проект новой Mazda6 может быть свёрнут в связи с тем, что японская компания решила сосредоточиться на кроссоверах. Однако если бы такой автомобиль появился, он наверняка в техническом плане имел бы много общего с новым СХ-60. На европейском рынке паркетник предлагается с тремя вариантами силовых установок. Среди них два мягких гибрида на основе новых 6-цилиндровых моторов – бензинового 3.0 e-Skyactiv X и дизельного 3.3 e-Skyactiv D. Также есть подключаемый гибрид с переработанным 4-цилиндровым 2.5 Skyactiv-G (192 л.с., 261 Нм), работающим в паре с 136-сильным электромотором (250 Нм). Совокупная отдача системы составляет 327 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Благодаря ей кроссовер обладает заявленным временем разгона до «сотни» за 5,8 секунды. Все версии оснащаются новым 8-ступенчатым «автоматом» с многодисковым сцеплением и встроенным электромотором, заменяющим гидротрансформатор.

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Сегодня в России официальные цены на нынешнюю Mazda6 начинаются с отметки в 2 548 000 рублей (2.0 АТ, 150 л.с.). Самая же мощная и дорогая версия комплектуется турбированным 2.5 (231 л.с.) и оценивается в 3 833 000 рублей. Все варианты оснащены передним приводом и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Между тем, в прошлом месяце мы выясняли, стоит ли покупать Mazda3 третьего поколения за 1,5 миллиона рублей.