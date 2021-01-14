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  • Новая Tata Safari: теперь не вездеход, а конкурент семиместной Креты

Новая Tata Safari: теперь не вездеход, а конкурент семиместной Креты

14.01.2021 341 0 0

Индийская Tata полностью раскрыла облик своего нового кроссовера. Хотя новый он условно, ведь на деле перед нами – трехрядный вариант паркетника Harrier (да, у индийцев есть модель с именем, как у Тойоты).

 

Предвестника трехрядного SUV – концепт Buzzard – Тата Motors показала еще в марте 2019-го на Женевском автосалоне, а в феврале 2020-го, уже на домашней выставке Auto Expo, дебютировал предсерийный вариант, переименованный в Gravitas. Считалось, что последнее название сохранят для товарной модели, более того, соответствующая надпись красовалась на корме пойманного совсем недавно конвейерного кросса. Однако в начале января 2021-го Tata заявила о том, что в продажу такой паркетник поступит под хорошо знакомым каждому индийцу именем Safari, тогда же были опубликованы тизеры серийной версии. Напомним, модель Safari в гамме компании появилась в 1998 году, в 2012-м она пережила рестайлинг, получив «фамилию» Storme. То был рамный внедорожник (ролик с ним можно посмотреть в нашей предыдущей новости), он предлагался с задним или полным приводом, конвейер вездеход покинул в 2019-м. Ну а сегодня Tata поделилась полноценными фирменными картинками кросса Safari, одновременно объявив о старте массового производства.

Новая Tata Safari
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Новая Tata Safari
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Совершенно новым паркетник назвать нельзя, ведь это всего лишь удлиненный вариант Tata Harrier. Пятиместный SUV стартовал на домашнем рынке в прошлом году, он создан на платформе OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) – так Tata обозначила удешевленную версию «тележки» D8 от Jaguar Land Rover (индийцы владеют британской фирмой; на оригинальной платформе базируется, например, прежний Land Rover Discovery Sport). Внешне от брата растянутый кросс отличается радиаторной решеткой и задним бампером, блоки фар у него имеют хромированную окантовку вместо глянцевой, плюс заменили багажную дверь, окошки в задних стойках сделали крупнее. Габариты серийного Safari пока не названы. Длина Gravitas равна 4661 мм, что на 63 мм больше, чем у Tata Harrier, колесная база у машин идентична – 2741 мм.

Новая Tata Safari
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Новая Tata Safari
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Новая Tata Safari
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На единственной обнаруженной на данный момент картинке салона запечатлен второй ряд: Tata Safari предложат в шестиместном исполнении, с «капитанскими» креслами. Но будет и семиместная версия. В остальном же внутри паркетник, скорее всего, скопировал Harrier. Ранее местные СМИ предположили, что Safari обзаведется камерами кругового обзора и адаптивным круиз-контролем (у Harrier одна камера и стандартный «круиз»), теперь же о них не вспоминают. Зато пишут, будто у новой версии дисковые тормоза «по кругу», тогда как у пятиместного кросса задние – барабанные. Как и короткому кроссу, трехрядному еще положены панорамный люк в крыше, климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировками, салонное зеркало с автоматическим затемнением и «внедорожная» система Terrain Response (режимы Normal, Wet и Rough).

Новая Tata Safari

Двигатель один на двоих – это турбодизель Kryotec 2.0 (он же Multijet II от FCA, так как мотор от JLR оказался слишком дорогим) мощностью 170 л.с., который работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или  «автоматом» (АКП – от Hyundai). Привод у и Harrier, и у Safari только передний. При этом Tata вновь напомнила о том, что платформа OMEGA Arc позволяет внедрить полный привод, то есть в будущем либо оба кросса, либо один из них (в этом случае, таковым, скорее всего, окажется Safari, ибо он считается флагманом) вполне могут обзавестись версией 4x4.

На родине заказы на трехрядный паркетник начнут принимать 26 января. Safari будет конкурировать с MG Hector и Mahindra XUV500, также местные профильные медиа записали в соперники новинке Tata семиместную Hyundai Creta, которая только готовится к премьере в Индии.

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