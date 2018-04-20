Недавно в объектив фотошпионов попался новый седан Corolla, скрытый камуфляжной плёнкой. Портал «Колёса.ру» представил, как будет выглядеть новинка.

Седан Toyota Corolla нынешнего поколения выпускается с 2013 года, а в 2016-м претерпел рестайлинг. Внешность новой модели, судя по шпионским фотоснимкам, будет сделана в стиле хэтчбека, представленного совсем недавно. Таким образом, Королла получит большую радиаторную решётку и эффектные вытянутые фары.

Боковина седана будет чуть проще за счёт единой выштамповки над дверными ручками, идущей от передней колёсной арки до задних фонарей, в то время как у хэтчбека выштамповок две. Задняя часть также должна получиться более традиционной, чем у пятидверной модели, однако будет интересна стилистическим решением фонарей, объединённых перемычкой.

Сейчас в России седан Toyota Corolla нынешнего поколения можно приобрести за 954 000 рублей (1.33 МТ, 99 л.с.). Самый доступный вариант с вариатором и 122-сильным двигателем 1.6 обойдётся в 1 107 000 руб.

Напомним, в начале месяца были объявлены российские цены на Toyota Camry нового поколения.