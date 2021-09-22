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Новая Toyota Sequoia: первые изображения

22.09.2021 3444 0 5

В начале этой недели состоялась официальная премьера нового поколения популярного японского пикапа Tundra, а в дальнейшем к нему должен присоединиться и сделанный на его базе внедорожник Sequoia. Как он будет выглядеть?

 

Полноразмерный внедорожник Sequoia появился в модельном ряду японской компании в 2000 году, когда было презентовано первое поколение. С тех пор прошло больше 20 лет, однако сейчас на конвейере всего лишь вторая генерация, которая встала на конвейер в далёком 2007 году. Разумеется, с тех пор Секвойя несколько раз обновлялась, последний заметный рестайлинг произошёл в 2017-м, однако в целом по нынешним меркам модель выглядит явно устаревшей и нуждается в преемнике. Надежду на его скорое появление даёт полностью новый пикап Tundra, который официально представили на этой неделе. Как и Секвойи первых двух поколений, новый внедорожник будет сделан на базе Тундры и наверняка получит схожую стилистику кузова.

Есть вероятность, что передняя часть у моделей будет идентична, тем более что она получилась весьма эффектной у пикапа и хорошо подойдёт большому внедорожнику. Представленная на рендерах Sequoia имеет уменьшенную относительно Тундры колёсную базу и увеличенный проём задних боковых дверей. Одной из характерных особенностей внешнего вида внедорожников Sequoia первых двух поколений является окрашенные в цвет кузова стойки С (располагающиеся сразу за задними дверьми), этот элемент присутствует и на наших рендерах.

Новый пикап Tundra, который станет основой для будущей Секвойи, имеет рамную конструкцию. Единственным доступным пока двигателем является бензиновый битурбомотор V6 i-Force объёмом 3,4 литра, который также используется в новом Land Cruiser 300. В базовой версии он выдаёт 394 л.с. и 649 Нм крутящего момента, однако есть и гибридная модификация i-Force Max с электродвигателем, расположенным между двигателем и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Совокупная отдача такой установки – 443 л.с. и 790 Нм крутящего момента.

Нынешняя Toyota Sequoia
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Нынешняя Toyota Sequoia
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Нынешняя Toyota Sequoia
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Сегодня в России Tundra и Sequoia официально не представлены, а роль флагманского внедорожника выполняет представленный в этом году Land Cruiser 300. Его минимальная стоимость составляет 5 557 000 рублей (3.3D AT, 299 л.с.). Что же касается пикапов, то единственной моделью бренда с таким кузовом у нас является Hilux – от 2 838 000 рублей (2.7 МТ, 166 л.с.).  

Напомним, ранее в этом месяце дебютировал обновлённый RAV4 во «внедорожной» версии Adventure.    

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