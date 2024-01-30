Новинки Chery раскрылись досрочно: кроссоверы и необычное купе

Скорее всего, свежие модели дебютируют до конца текущего года. При этом, возможно, не все из них будут выпускать под материнской маркой.

В 2024 году китайская компания Chery планирует вывести на рынок целую россыпь новинок – как под собственной маркой, так и под многочисленными суббрендами. Некоторые из моделей уже засвечены самим производителем, а теперь раскрыт дизайн еще трех будущих премьер: опубликованы патентные изображения пары кроссоверов и необычной легковушки. Любопытно, что облик машин зарегистрирован одним из европейских ведомств, хотя и не факт, что они доберутся до Старого света.

Скорее всего, за основу этого кроссовера взяли Chery Tiggo 9 1 / 7 Скорее всего, за основу этого кроссовера взяли Chery Tiggo 9 2 / 7 Скорее всего, за основу этого кроссовера взяли Chery Tiggo 9 3 / 7 Скорее всего, за основу этого кроссовера взяли Chery Tiggo 9 4 / 7 Скорее всего, за основу этого кроссовера взяли Chery Tiggo 9 5 / 7 Скорее всего, за основу этого кроссовера взяли Chery Tiggo 9 6 / 7 Скорее всего, за основу этого кроссовера взяли Chery Tiggo 9 7 / 7

Итак, одна из грядущих моделей – это либо рестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 9, либо родственная модель, ну или какая-то новая разновидность. От нынешней «девятки» паркетник на картинках отличается головной оптикой, бамперами и радиаторной решеткой, причем у решетки два варианта дизайна. Кстати, рассекреченные ныне новинки необязательно будут продавать непосредственно под маркой Chery – их вполне могут «отдать» одному из суббрендов компании (а то и нескольким). Так, тот же актуальный Chery Tiggo 9 в России появится как Jaecoo J8.



Этот кроссовер в профиль похож на Chery Tiggo 8 Pro 1 / 6 Этот кроссовер в профиль похож на Chery Tiggo 8 Pro 2 / 6 Этот кроссовер в профиль похож на Chery Tiggo 8 Pro 3 / 6 Этот кроссовер в профиль похож на Chery Tiggo 8 Pro 4 / 6 Этот кроссовер в профиль похож на Chery Tiggo 8 Pro 5 / 6 Этот кроссовер в профиль похож на Chery Tiggo 8 Pro 6 / 6

Другой будущий кроссовер в профиль сильно смахивает на Chery Tiggo 8 Pro. Если сравнивать с «восьмеркой», то новый SUV тоже имеет иные оптику, бамперы и решетку (опять же, два варианта). Кроме того, этому паркетнику достались выдвижные ручки дверей, тогда как у всех многочисленных модификаций текущего Tiggo 8 — обычные ручки.



Футуристичное купе вполне может оказаться первенцем совершенно нового суббренда Chery 1 / 6 Футуристичное купе вполне может оказаться первенцем совершенно нового суббренда Chery 2 / 6 Футуристичное купе вполне может оказаться первенцем совершенно нового суббренда Chery 3 / 6 Футуристичное купе вполне может оказаться первенцем совершенно нового суббренда Chery 4 / 6 Футуристичное купе вполне может оказаться первенцем совершенно нового суббренда Chery 5 / 6 Футуристичное купе вполне может оказаться первенцем совершенно нового суббренда Chery 6 / 6

Наконец, третья новинка представляет собой купе с футуристичным обликом. Его фишки – оптика в виде узких полосок, то ли светящиеся, то ли блестящие элементы спереди, плюс камеры вместо зеркал. Ну и вполне возможно, что спереди установили табло. Скорее всего, купе окажется электрокаром, а еще эта модель вполне может стать первенцем совершенно нового, пока еще не представленного суббренда Chery.

