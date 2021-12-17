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  • Новинку Citroen засветили на премьере другой модели: скорее всего, это свежий C5 Aircross

Новинку Citroen засветили на премьере другой модели: скорее всего, это свежий C5 Aircross

17.12.2021 283 1 0

Если в объектив действительно угодил тот самый паркетник, то обновок у него больше, чем ожидалось. Но техника, вероятно, прежняя, то есть европейцам модель будет доступна с бензиновыми и дизельным моторами, а также в виде гибрида.

 

Накануне марка Citroen представила крошечный концептуальный «кроссовер» My Ami Buggy. Большинству профильных медиа (в том числе, и нам) пришлось довольствоваться релизом и фирменными картинками, что понятно, ведь не абы какая важная премьера, чтобы организовывать полноценный пресс-тур. Но некоторым европейским изданиям все уже удалось познакомиться с новинкой вживую, и среди таковых оказалось Planete GT. Так вот во время съемок видеосюжета в объектив случайно (а может быть, и нет) угодила другая новинка Citroen. Кадры с этой машиной затем замазали, но интернет, как известно, все помнит: скриншоты выложили на форуме MotorFAQ.

Сохранившиеся изображения нечеткие, но по габаритам подходит паркетник C5 Aircross. Да и самое время для его рестайлинга: модель в строю с 2017 года. К тому же замаскированный кроссовер прежде уже ловили во время испытаний. И если перед нами действительно посвежевший Citroen C5 Aircross, то изменений оказалось больше, чем ожидалось.

Скриншоты видео Planete GT, опубликованные на форуме MotorFAQ
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Скриншоты видео Planete GT, опубликованные на форуме MotorFAQ
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Так, у застуканного ранее на «воле» тестового образца головная оптика была частично заклеена, и складывалось впечатление, что в фарах паркетника всего лишь заменят начинку. Оказалось, что оптика – новая (если это, конечно, C5 Aircross), в стиле других свежих Ситроенов (аналогичные диодные полоски есть у, например, C4 и C5 X). Иным стал и передний бампер – он теперь без крупных трапециевидных вставок.

В салон заглянуть пока не удалось даже шпионам. Скорее всего, кроссоверу достались более крупный тачскрин мультимедиа-системы и новая «приборка». Ну и еще могли расширить количество вариантов отделки.

Дореформенный Citroen C5 Aircross

Техника же, по предварительным данным, прежняя. В линейку европейского Citroen C5 Aircross сегодня входят бензиновые «турботройка» 1.2 PureTech (130 л.с.) и «турбочетверка» 1.6 THP (180 л.с.), а также четырехцилиндровый турбодизель 1.5 BlueHDi (130 л.с.). Коробки – шестиступенчатая «механика» или восьмиступенчатый «автомат». У модели есть и подзаряжаемая гибридная версия с установкой на основе бензинового турбомотора 1.6. Также не забудем о том, что нынешний C5 Aircross имеет подвеску с амортизаторами Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями ходов отбоя и сжатия.

Судя по всему, официальную премьеру рестайлинговый кроссовер справит в ближайшее время. В Европе актуальный кросс не то чтобы провалился, но и суперхитом он так и не стал: согласно статистике CarSalesBase, в прошлом году C5 Aircross там разошелся тиражом 69 750 экземпляров (-12%). Для сравнения, родственный Peugeot 3008 в прошлом году обрел в Европе 125 440 владельцев (-36%). 

Дореформенный Citroen C5 Aircross
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Дореформенный Citroen C5 Aircross
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Дореформенный Citroen C5 Aircross
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У нас продажи C5 Aircross и вовсе мизерные: в прошлом году на российском рынке продано всего 327 штук (результат Peugeot 3008 в РФ за аналогичный период – 511 экземпляров). С января по сентябрь 2021-го (более свежих данных пока нет) кроссовер Citroen обрел в России 218 владельцев (Peugeot 3008 продан в количестве 458 штук). И все же модернизированный C5 Aircross, вероятно, доберется до нашей страны, ведь посвежевший младший паркетник C3 Aircross в РФ привезли, а он расходится еще хуже (в прошлом году реализовано 117 единиц).

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1 комментарий
17.12.2021 22:13
Vladimir Donbass

Был-бы он с полным приводом.....а так...

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