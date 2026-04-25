Новое купе Audi A5: каким оно может быть

25.04.2026
На сегодняшний день Audi A5 существует практически во всех вариантах кузова, кроме своего изначального — купе. Мы решили восполнить этот пробел и представить, как может выглядеть автомобиль в двухдверном исполнении.

Модель А5 появилась в гамме немецкого автопроизводителя в 2007 году. Она была сделана на платформе Audi A4 и изначально выпускалась только в кузове двухдверное купе. Лишь спустя два года компанию ему составили кабриолет и ставший наиболее популярным пятидверный вариант Sportback. Такие же варианты кузова получило и второе поколение А5, премьера которого состоялась летом 2016 года.

Audi A5 Coupe первого поколения
С третьей же генерацией ситуация иная: в середине 2024 году под индекс А5 перешло семейство Audi A4 в составе седана и универсала, а чуть позже к ним присоединился лифтбек A5L Sportback, предназначенный исключительно для китайского рынка. Пока нет никакой информации о возможном появлении родоначальника этого индекса, однако ничто не мешает нам его представить. Изображённый на рендерах автомобиль сделан на основе именно китайского лифтбека, так как он с его безрамочными окнами максимально близок в двум прошлым поколениям A5. Форма бокового остекления отличается от пятидверок и сделана в традиционном для купе стиле. Заднее окно получило чуть меньший наклон, благодаря чему на крышке багажника появилась ярко выраженная «ступенька», подобно предыдущим А5 Coupe.

Новое семейство Audi A5 построено на  платформе PPC (Premium Platform Combustion), которая является модернизированной версией «тележки» MLB Evo. Базовым мотором является 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка TFSI с двумя вариантами мощности — 150 и 204 л.с. Также есть обновлённый 2,0-литровый турбодизель TDI мощностью 204 л.с. в паре с 48-вольтовым «электродовеском» (даёт дополнительные 24 л.с.) в составе системы MHEV plus. Заряженные версии S5 (есть только у европейских моделей) оснащены обновлённым 3,0-литровым турбомотором V6 TFSI мощностью 367 л.с. в составе мягкогибридной установки. Наконец, в феврале этого года состоялась премьера топовых моделей RS5 с подключаемой гибридной установкой, в основе которой лежит 510-сильный битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра в тандеме со 177-сильным электромотором (460 Нм), интегрированным в восьмиступенчатый автомат. Совокупная отдача этой PHEV-системы равна 639 л.с. и 825 Нм.

Между тем, месяц назад мы выясняли, стоит ли покупать Audi A5 второго поколения с пробегом.

