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Новую развязку на пересечении ЦКАД и трассы М-7 «Волга» откроют до конца года

16.06.2020 237 0 0

Дорожники намерены завершить работы по укладке асфальтобетонного покрытия на объекте в конце следующего месяца.

 

Трасса М-7 «Волга» является бесплатной и проходит от Москвы до Уфы. В дальнейшем её частично разгрузит платная автодорога М-12, которая соединит между собой столицы РФ и Татарстана (магистраль войдёт в состав транспортного коридора «Европа – Западный Китай», который пройдёт от Шанхая до Гамбурга). Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) состоит из пяти основных пусковых комплексов, один из них (пятый) является бесплатным, за проезд по остальным (скоростным) участкам придётся платить.

Федеральное дорожное агентство сейчас занимается реконструкцией автодороги М-7: как мы сообщали ранее, работы ведутся во Владимирской области, в Татарстане и Чувашии; кроме того, в республике Татарстан появится три новых разноуровневых транспортных развязки. В свою очередь госкомпания «Автодор» занимается строительством другой развязки – она появится на пересечении ЦКАД с трассой «Волга» (на 61 километре).

Новый объект свяжет между собой третий и четвёртый пусковые комплексы ЦКАД. Помимо этого, транспортная развязка позволит отказаться от одного из светофоров на М-7, что в перспективе должно разгрузить трафик на этой бесплатной автодороге.

В «Автодоре» рассказали о том, что на новой транспортной развязке будет 9 съездов, с их помощью автомобилисты смогут разворачиваться в обратном направлении, а также съезжать к населённым пунктам, находящимся рядом с трассой М-7 и с ЦКАД. 

На будущей развязке на пересечении ЦКАД и трассы М-7 «Волга» на данный момент продолжаются работы по возведению мостового сооружения: идёт устройство переходных и железобетонной плит, гидроизоляции, нижнего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия. В госкомпании отметили, что, по планам, работы по укладке покрытия должны быть завершены в конце следующего месяца, а для движения развязку откроют до конца текущего года.

На данный момент Центральная кольцевая автодорога находится в состоянии строительства. Оно стартовало ещё в 2015 году, а сроки сдачи платной трассы в эксплуатацию сдвигались уже несколько раз. Судя по последним сообщениям, движение на основном ходу ЦКАД должны запустить до конца 2020 года. В полном объёме автодорогу предполагается открыть в конце 2021-го – начале 2022 года.

Ранее стало известно о том, что на половине протяженности участка ЦКАД-3, который проходит от платной трассы М-11 «Нева» до бесплатной автодороги М-7 «Волга», работы уже завершены. Твёрдое покрытие уложено на большей части пускового комплекса, более чем на 63% участка уже есть все слои асфальтобетона и установлено барьерное ограждение. В июне здесь начнётся нанесение дорожной разметки. При этом четвёртый пусковой комплекс пока что готов менее чем на половину (он идёт от М-7 «Волга» до М-4 «Дон»). Его сдача в эксплуатацию пока что намечена на 2021 год, но «Автодор» намерен ускорить темпы строительства.

Россия авто и общество дороги

 

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