Новые Audi A6, Suzuki Jimny и VW Touareg прошли краш-тесты Euro NCAP. Справились не все

Новые Audi A6, Suzuki Jimny и VW Touareg прошли краш-тесты Euro NCAP. Справились не все

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С каждым годом Euro NCAP уделяет все большее внимание системам активной безопасности, тогда как вес натурных краш-тестов в итоговой оценке снижается. Комитет настойчиво педалирует поголовное внедрение систем автоматического аварийного торможения (AEB) на продаваемых в Европе машинах – получить 5 звезд без AEB даже при отличных результатах краш-тестов теперь невозможно. Автомобилям, снабженным системой AEB, устраивается тщательная проверка: с этого года их испытывают на способность распознавать велосипедистов, а не только разнокалиберных пешеходов и автомобили. Тем не менее, пассивная безопасность остается высокоприоритетной, так как именно железо спасает жизни, если ДТП все-таки произошло.

У нового Audi A6 и железо и электроника отработали на испытаниях достойно, откровенных провалов нет. При боковом ударе о столб нагрузка на грудную клетку водителя оказалась повышенной – оранжевый уровень опасности, существует риск получения травм. Также повышенный оранжевый уровень нагрузок зафиксирован на шее 10-летнего ребенка-манекена, сидевшего на заднем сиденье при фронтальном ударе о деформируемый барьер.

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Audi A6
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Audi A6
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Audi A6
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Audi A6
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Audi A6
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Audi A6

Системами активной безопасности премиальный седан оснащен щедро, AEB работает пусть не всегда идеально и допускает порой опасные сближения, но до столкновений дело не дошло – 5-звездный рейтинг Audi A6 получил вполне заслуженно.

Кроссовер Volkswagen Touareg третьего поколения тоже получил 5 звезд итогового рейтинга, но оранжевого цвета в краш-тестах у него гораздо больше, чем у Audi. Повышенные нагрузки зафиксированы на грудной клетке водителя при боковом ударе о столб и фронтальных ударах о деформируемый барьер и стену. При ударе о стену оранжевый уровень опасности грозит также пассажиру на заднем сиденье – его роль в краш-тестах Euro NCAP, напомним, исполняет миниатюрная женщина-манекен пятого перцентиля (рост – 150 см, масса – 50 кг).

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Volkswagen Touareg
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Volkswagen Touareg
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Volkswagen Touareg
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Volkswagen Touareg
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Volkswagen Touareg
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Volkswagen Touareg
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Volkswagen Touareg

Дети в салоне Туарега могут рассчитывать на хороший уровень защиты (при условии, конечно, что родители усадят их по всем правилам в специальные креслица). Система AEB немецкого кроссовера увидела все, что ей положено, но в ночное время допустила наезд на пешехода, а в дневное – на велосипедиста…

Новый Suzuki Jimny по результатам испытаний Euro NCAP получил всего три звезды рейтинга: претензии есть как к пассивной, так и к активной безопасности.

При фронтальном ударе об установленный со смещением сминаемый барьер водительская подушка безопасности японского внедорожника раскрылась не полностью (пиропатрон создал недостаточное давление), из-за чего голова манекена ударилась о руль – есть риск получения травм, оранжевый уровень опасности. Также в этом тесте сильно деформировалась клетка салона Jimny: «поехали» дверные проемы и крыша, что на современных машинах случается крайне редко. За это испытатели повысили уровень опасности для бедер водителя и переднего пассажира до оранжевого, а для грудной клетки водителя – до коричневого (высокого), хотя датчики не зафиксировали критических перегрузок.

А вот при ударе о стену на голову заднего пассажира Jimny действительно действуют высокие нагрузки (коричневый уровень опасности). Повышенный оранжевый уровень воздействия в этом тесте датчики зафиксировали на груди водителя и заднего пассажира.

Натурные испытания передних подголовников Suzuki прошел на «троечку» – шея манекена зафиксировала повышенный (оранжевый) уровень нагрузок, который уменьшил итоговую оценку работы системы AEB. При этом геометрия задних подголовников у Jimny была оценена на отлично, с боковыми ударами внедорожник справился блестяще, с защитой детей – никаких проблем!

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Suzuki Jimny
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Suzuki Jimny
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Suzuki Jimny
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Suzuki Jimny
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Suzuki Jimny
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Suzuki Jimny
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Suzuki Jimny

Система AEB у Suzuki Jimny простенькая: не видит велосипедистов и не работает ночью, а днем допускает опасное сближение как с машинами, так и с пешеходами. Угловатый кузов стал причиной низкой оценки при обстреле передка автомобиля муляжами частей тела пешеходов. Система контроля полосы движения лишь предупреждает водителя о несанкционированном смещении, но не предпринимает никаких действий. Все это негативно повлияло на рейтинг Jimny, а потому – только три звезды.

Но пассивная безопасность для рамного внедорожника со снаряженной массой всего 1095 кг оказалась вполне приемлемой, а проблему с поставщиком подушек безопасности Suzuki, будем надеяться, исправит. Увы, сравнить Jimny не с чем – ни один другой производитель сегодня не выпускает маленьких рамных внедорожников, так что сложно сказать, хорошо ли поработали специалисты Suzuki по безопасности или можно было сделать лучше.

Напомним, что до российского рынка Suzuki Jimny четвертого поколения доберется весной следующего года.

Также в рамках этой сессии Euro NCAP была протестирована пассажирская версия коммерческого «каблучка» Ford Tourneo Connect. В нашей стране он официально не представлен, но и о нем мы скажем пару слов, поскольку результаты испытаний интересные.

Грузопассажирский автомобиль отлично справился почти со всеми краш-тестами (даже панорамная стеклянная крыша ни разу не разбилась!), но при фронтальном ударе о стену на груди заднего пассажира зафиксирован повышенный (оранжевый) уровень нагрузок, а водитель поднырнул под ремень безопасности, что заставило оценить защиту таза как неудовлетворительную – красный, смертельный уровень опасности!

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Ford Tourneo Connect
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Ford Tourneo Connect
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Ford Tourneo Connect
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Ford Tourneo Connect
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Ford Tourneo Connect
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Ford Tourneo Connect
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Ford Tourneo Connect

Система AEB у Форда полнофункциональная, но работает так себе: в одном из тестов автомобиль сбил пешехода. Итоговый рейтинг Tourneo Connect – 4 звезды.

Теги: Испытания и краш-тесты , Euro NCAP , безопасность , краш-тест , краш-тесты , A6 , Audi , Ford , Jimny , Suzuki , Touareg , Tourneo , Volkswagen
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