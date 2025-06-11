Новые кроссоверы Dongfeng Huge и Mage в России: полный прайс-лист

У предназначенных для РФ свежих паркетников Dongfeng по две комплектации. Мотор один на двоих. В продажу модели поступят в ближайшее время.

Российскую презентацию родственных кроссоверов Dongfeng Mage и Huge на платформе DSMA (легальная разновидность CMP от Stellantis) провели в начале этой недели. В рамках мероприятия были объявлены и цены, однако состав комплектаций тогда не раскрыли. Теперь же на местном потребительском сайте Dongfeng каждый из паркетников обзавелся собственным полным прайс-листом. Начнем с младшего Mage.

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В Китае этот кроссовер присутствует с 2023-го, там он зовется Aeolus Haohan. Длина Dongfeng Mage равна 4650 мм, колесная база – 2775 мм. То есть по своим габаритам модель сопоставима с нашим Geely Atlas. Паспортный дорожный просвет российской версии Mage – вполне достойные 202 мм. Объем багажника составляет 637 литров, со сложенным вторым рядом кресел – 1683 литров.

Dongfeng Mage

На нашем рынке Dongfeng Mage предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 197 л.с. (305 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод только передний. Заявлено, что первую «сотню» кроссовер наберет за 8,2 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч.

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У Dongfeng Mage две комплектации – Emotion и Progressive. Согласно размещенному на сайте прайсу, в списке оборудования базового кроссовера значатся: 19-дюймовые колеса, выдвижные ручки дверей, обогрев форсунок стеклоомывателя, электропривод багажной двери, панорамный люк, виртуальная приборка и мультимедиа с вертикальным планшетом, подогрев руля и передних кресел, кондиционер, камера заднего вида, передние и боковые подушки безопасности. Топовый Mage Progressive – это обогрев лобового стекла, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, шторки безопасности, камеры кругового обзора (с функцией «прозрачное шасси»), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон, помощи движения в пробках и предупреждения о перекрестном движении задним ходом.

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Кроссовер Dongfeng Huge в российской гамме занял позицию флагмана. В Китае модель представлена с 2022 года, на домашнем рынке она носит имя Aeolus Haoji. Это одноклассник Haval F7 второго поколения. Длина Huge – 4720 мм, колесная база – 2825 мм. Дорожный просвет нашей версии – 210 мм. Объем багажника равен 770 л, со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 2160 л.

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Переднеприводный Dongfeng Huge имеет те же 1.5T и 7DCT, что и младший Mage. Причем для флагмана заявлены даже те же динамические характеристики. Комплектаций тоже две, но называются они иначе: Modern и Executive. В оснащение базового кроссовера вошли: 19-дюймовые диски, панорамный люк, подогрев форсунок стеклоомывателя, виртуальная приборка и мультимедиа с экраном привычного формата, подогрев руля и передних сидений, кондиционер, фронтальные и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, камеры кругового обзора (с функцией «прозрачное шасси). Dongfeng Huge Executive – это климат-контроль, а также электропривод багажной двери, переднее пассажирское кресло с откидной подставкой для ног, беспроводная зарядка, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе, помощи при движении в пробках и на шоссе.

Dongfeng Huge

В продажу кроссоверы Dongfeng Mage и Huge поступят в ближайшее время. На первом этапе модели будут доступны по сниженным ценам: Mage обойдется в 2 550 000 – 2 700 000 рублей (без учета акции кроссовер стоит 2 850 000 – 2 950 000 рублей), Huge предложат за 2 750 000 – 2 890 000 рублей (без учета акции – 2 990 000 и 3 140 000 рублей).

Между тем Kolesa.ru уже провел экспресс-тест Dongfeng Mage и Huge, все подробности – в нашем материале.