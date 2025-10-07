Новинки ×

Новый Audi A2: первые изображения

07.10.2025

На днях в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии нового кросс-хэтчбка, который заменит в линейке Audi сразу две модели.

Модель Audi A2 первого и единственного пока поколения была представлена в 1999 году на Франкфурстком автосалоне, став серийной версией концепта Al2 1997 года. Напомним, ранее в этом году мы рассказывали об истории создания и провала этой модели. Автомобиль получил оригинальную форму кузова (который был полностью алюминиевым) и продержался на конвейере до 2005 года. С тех пор была одна попытка возрождения модели в виде концепта 2011 года, однако в серию он так и не пошёл. Теперь же испытания проходят явно предсерийные прототипы новой модели, которая, как ожидается, получит индекс A2 e-tron (либо Q2 e-tron). Автомобиль придёт на смену хэтчбеку A1 и начальному кроссоверу Q2

Форма кузова грядущей новинки Ауди отсылает к оригинальной модели образца 1999 года: здесь короткий капот, покатое лобовое стекло, высокая крыша и характерная форма крышки багажника с разделённым по горизонтали задним окном. В остальном же дизайн выполнен в современной стилистике марки. Спереди в очередной раз для бренда появится «двухэтажная» оптика с узкими габаритными огнями в верхней части и встроенными в бампер прямоугольными блоками основного света. У автомобиля крупные колёсные арки, которые, скорее всего, получат типичные для кроссоверов накладки. Боковины достаточно простые по форме, а дверные ручки расположатся на подоконной линии (как на будущем кроссовере Q7). Фонари растянутся во всю ширину кормы, как и у других моделей компании, а ниша номерного знака расположится в заднем бампере.

Рендер нового Audi A2 e-tron

Новый Audi A2 будет построен на модульной электрической платформе MEB, её же использует родственный хэтчбек Volkswagen ID.3 со схожей формой кузова. От последнего новому хэтчбеку может достаться 326-сильный электромотор, расположенный на задней оси. Для сравнения, концепт Audi A2 2011 года обладал мощностью лишь в 114 л.с. от установленного спереди электромотора.

Рендер нового Audi A2 e-tron

Премьера новинки ожидается в следующем году. Напомним, недавно появилась новая информация о дебюте флагманского кроссовера Audi Q9.

