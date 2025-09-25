Гибридные авто ×
  • Стало известно, когда дебютирует флагманский кроссовер Audi Q9

25.09.2025 259 0 0

Большой SUV немецкой марки будет базироваться на платформе PPC, а под капотом у него, на радость многим поклонникам марки, окажется двигатель внутреннего сгорания.

Ранее мы уже сообщали о том, что марка Audi, как и ряд других производителей, пересмотрела свою стратегию по электрификации: она намерена выпускать автомобили с ДВС и после 2032 года (ранее полный переход на электромобили был намечен на 2033-й). Сейчас марка продолжает заниматься разработкой нового флагманского кроссовера, который выйдет на рынок под названием Audi Q9.

Рендер флагманского кроссовера Audi Q9

Как сообщает немецкое издание Automobilwoche со ссылкой на руководителя отдела разработки Audi Джеффри Буко, дебют большого кроссовера Audi Q9 пройдёт в 2026 году, тогда же будет представлен новый Audi Q7 (модель актуального второго поколения появилась в 2015 году, рестайлинг пережила в 2019-м и 2024-м). Более точные сроки презентации обеих новинок станут известны позднее.

На фото: прототип флагманского кроссовера Audi Q9

В основу обеих новинок ляжет платформа PPC (Premium Platform Combustion), на этой «тележке» базируется в том числе нынешнее семейство Audi A6. Напомним, она рассчитана на использование бензиновых и дизельных моторов, гибридных систем и PHEV-установок.

Официальная информация о начинке Audi Q9 появится позже, но по предварительным данным, у нового флагманского кроссовера, возможно, будет несколько гибридных вариантов, а топовой версии SQ9 может достаться бензиновый 4,0-литровый битурбомотор V8 и фирменная полноприводная система quattro. Не исключено, что у модели будет гибридная версия типа range extender, но официального подтверждения этому на данный момент нет.

Напомним, минувшим летом мы публиковали снимки замаскированного прототипа будущего флагмана Audi. Судя по ним, у модели будет большая радиаторная решётка с крупными ячейками, воздухозаборник в переднем бампере с рисунком в виде сетки, а также лаконичный спойлер с интегрированным стоп-сигналом, расположенный на верхней части багажной двери.

Рендер нового Audi SQ7

Ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как, вероятно, будет выглядеть флагманский кроссовер Audi Q9. Совпали ли его представления с реальностью, мы узнаем уже довольно скоро. Кстати, новый Audi Q7 попадался в объективы фотошпионов в 2024 году, а ещё мы публиковали рендеры и этого грядущего SUV.

Ожидается, что ближайшим родственником Audi Q9 будет новый флагманский кроссовер Porsche, который пока что известен под «рабочим» названием K1. В иерархии немецкого бренда эта новинка на платформе PPC окажется на ступень выше Porsche Cayenne. Изначально предполагалось, что K1 будет полностью электрическим, но теперь флагману прочат двигатели внутреннего сгорания и подключаемые гибридные установки.

кроссовер слухи ДВС новинки гибридные авто Audi Audi Q9 Audi Q7
