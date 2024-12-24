Немецкая компания готовит следующее поколение своего вседорожного универсала с новым именем, а пока у нас есть возможность представить, каким оно будет.

Модель Allroad ведёт свою историю с 2000 года, именно тогда в Женеве состоялась премьера первого поколения вседорожного универсала, сделанного на базе обычного универсала А6 с заводским индексом C5. Сегодня производится уже четвёртая генерация A6 Allroad, которая дебютировала летом 2019 года. Подходит время для смены поколений всего семейства, и оно, как мы уже знаем, получит новое имя: в соответствии с новой системой наименований, все электромобили компании теперь получат чётные индексы, а модели с двигателями внутреннего сгорания — нечётные. Таким образом, новый вседорожный универсал теперь будет называться A7 Allroad.

Нынешний Audi A6 Allroad 1 / 3 Нынешний Audi A6 Allroad 2 / 3 Нынешний Audi A6 Allroad 3 / 3

Ранее мы сделали рендеры седана, обычного универсала и его самой мощной версии RS7 Avant, и новый Allroad получит все те же визуальные особенности. Спереди это узкие фары достаточно простой формы и крупная решётка радиатора, которая во вседорожном исполнении будет иметь оригинальную отделку (кстати, судя по шпионским фотографиям, вариантов оформления Allroad будет как минимум два, и на рендере изображён один из них). В целом дизайн станет более плавным и округлым в противовес нынешней модели с её геометричным стайлингом. Дверные ручки автомобиль позаимствует и таких моделей, как новые семейства A﻿5 и A6 e-tron. Сзади основной интерес представляют массивные фонари с «клыками», объединённые узкой светодиодной полосой. Кроме того, универсал изображён с 6-спицевыми колёсными дисками нового дизайна, который можно считать своего рода отсылкой к похожим дискам на S-моделях компании двадцатилетней давности.

Рендер нового Audi A7 Allroad

Новый универсал будет построен на платформе PPC (Premium Platform Combustion), являющейся модернизированной версией платформы MLB Evo, используемой универсалом нынешнего поколения. Ожидается, что автомобиль предложат с турбированными 6-цилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями, в разной степени дополненными электрическими «довесками». Само собой, стандартной для вседорожного универсала станет полноприводная трансмиссия quattro.

Рендер нового Audi A7 Allroad

Премьера новинки ожидается в следующем году. Между тем, Audi готовит новый кроссовер Q7, который получит совершенно другой дизайн.