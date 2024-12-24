Модель Allroad ведёт свою историю с 2000 года, именно тогда в Женеве состоялась премьера первого поколения вседорожного универсала, сделанного на базе обычного универсала А6 с заводским индексом C5. Сегодня производится уже четвёртая генерация A6 Allroad, которая дебютировала летом 2019 года. Подходит время для смены поколений всего семейства, и оно, как мы уже знаем, получит новое имя: в соответствии с новой системой наименований, все электромобили компании теперь получат чётные индексы, а модели с двигателями внутреннего сгорания — нечётные. Таким образом, новый вседорожный универсал теперь будет называться A7 Allroad.
Ранее мы сделали рендеры седана, обычного универсала и его самой мощной версии RS7 Avant, и новый Allroad получит все те же визуальные особенности. Спереди это узкие фары достаточно простой формы и крупная решётка радиатора, которая во вседорожном исполнении будет иметь оригинальную отделку (кстати, судя по шпионским фотографиям, вариантов оформления Allroad будет как минимум два, и на рендере изображён один из них). В целом дизайн станет более плавным и округлым в противовес нынешней модели с её геометричным стайлингом. Дверные ручки автомобиль позаимствует и таких моделей, как новые семейства A5 и A6 e-tron. Сзади основной интерес представляют массивные фонари с «клыками», объединённые узкой светодиодной полосой. Кроме того, универсал изображён с 6-спицевыми колёсными дисками нового дизайна, который можно считать своего рода отсылкой к похожим дискам на S-моделях компании двадцатилетней давности.
Новый универсал будет построен на платформе PPC (Premium Platform Combustion), являющейся модернизированной версией платформы MLB Evo, используемой универсалом нынешнего поколения. Ожидается, что автомобиль предложат с турбированными 6-цилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями, в разной степени дополненными электрическими «довесками». Само собой, стандартной для вседорожного универсала станет полноприводная трансмиссия quattro.
Премьера новинки ожидается в следующем году. Между тем, Audi готовит новый кроссовер Q7, который получит совершенно другой дизайн.
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