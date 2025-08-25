Новый Audi Q3 обзавёлся купеобразной версией Sportback: профиль ниже, цены выше

Спустя два месяца после премьеры третьего поколения компактного кроссовера Audi Q3 представлена его купеобразная версия Sportback с заниженной крышей и покатой кормой. Более стремительный силуэт обойдётся покупателям в «лишние» 1850 евро.

Премьера Audi Q3 третьего поколения состоялась 17 июня, его внешность и интерьерные особенности вызвали большие дискуссии в Сети, и эти дискуссии усилились, когда примерно через неделю на потребительских сайтах Audi заработали конфигураторы и новый «ку-третий» предстал перед публикой, так сказать, во всём своём естестве, то есть «голенький», в базовой комплектации, за которую однако в Германии производитель просит минимум 44 600 евро, а купеобразная версия Sportback будет стоить от 46 450 евро.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Поглядеть на Audi Q3 Sportback «на минималках» пока нельзя, конфигураторы заработают попозже, чтобы СМИ не иллюстрировали премьерные заметки неприглядными картинками нового кроссовера с упрощённой базовой отделкой и «лысеньким» салоном, так что пока любуемся фирменной съёмкой богатых комплектаций с пакетом S Line, 20-дюмовыми колёсами (в «базе» — 18-дюймовые, а у обычного «ку-третьего» — 17-дюймовые) и дивно подсеченным через перфорированную отделку салоном.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Габаритная длина обычного Audi Q3 составляет 4531 мм, ширина — 1859 мм, высота — 1601 мм, колёсная база — 2681 мм. У версии Sportback всё то же самое, за исключением высоты — она уменьшена до 1559 мм. Стандартный объём багажника у обеих версий одинаковый — 488 л, однако при сложенных спинках заднего дивана полезный объём у купеобразного кроссовера из-за скошенной кормы поменьше — 1289 л против 1386 л у обычного «ку-третьего».

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Для Audi Q3 Sportback доступны ровно те же силовые установки, что для обычного «ку-третьего». Базовая версия оснащается бензиновым турбомотором 1.5 TFSI (150 л.с., 250 Нм), который дополнен 48-вольтовым стартер-генератором и состыкован с 7-ступенчатым «роботом» S tronic с двумя сцеплениями, привод — только передний.

Полный привод quattro с электрогидравлической муфтой отбора мощности на заднюю ось доступен для Audi Q3 Sportback в сочетании с бензиновым двигателем 2.0 TFSI, который в зависимости от выбранной модификации выдаёт 204 л.с. и 350 Нм либо 265 л.с. и 400 Нм, коробка передач — 7-ступенчатый «робот» S tronic. Такая же коробка положена единственной дизельной версии с мотором 2.0 TDI (150 л.с., 360 Нм), которая может быть только переднеприводной.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Plug-in гибридный Audi Q3 Sportback e-hybrid тоже только переднеприводный, его силовая установка состоит из бензинового двигателя 1.5 TFSI (177 л.с., 250 Нм) и электромотора (116 л.с., 330 Нм), вживлённого в 6-ступенчатый «робот» S tronic, максимальная совокупная отдача — 272 л.с. и 400 Нм. Тяговая батарея расположена под задним сиденьем, её полная ёмкость — 25,7 кВт·ч, из них потребителю доступны 19,7 кВт·ч. Максимальный запас хода на электротяге — 118 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи постоянным током — 50 кВт.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Полноценные продажи Audi Q3 Sportback в Европе начнутся в ноябре, обычный новый «ку-третий» появится на площадках дилеров чуть раньше — в октябре.