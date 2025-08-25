Гибридные авто ×
Новый Audi Q3 обзавёлся купеобразной версией Sportback: профиль ниже, цены выше

Спустя два месяца после премьеры третьего поколения компактного кроссовера Audi Q3 представлена его купеобразная версия Sportback с заниженной крышей и покатой кормой. Более стремительный силуэт обойдётся покупателям в «лишние» 1850 евро.

Премьера Audi Q3 третьего поколения состоялась 17 июня, его внешность и интерьерные особенности вызвали большие дискуссии в Сети, и эти дискуссии усилились, когда примерно через неделю на потребительских сайтах Audi заработали конфигураторы и новый «ку-третий» предстал перед публикой, так сказать, во всём своём естестве, то есть «голенький», в базовой комплектации, за которую однако в Германии производитель просит минимум 44 600 евро, а купеобразная версия Sportback будет стоить от 46 450 евро.

Поглядеть на Audi Q3 Sportback «на минималках» пока нельзя, конфигураторы заработают попозже, чтобы СМИ не иллюстрировали премьерные заметки неприглядными картинками нового кроссовера с упрощённой базовой отделкой и «лысеньким» салоном, так что пока любуемся фирменной съёмкой богатых комплектаций с пакетом S Line, 20-дюмовыми колёсами (в «базе» — 18-дюймовые, а у обычного «ку-третьего» — 17-дюймовые) и дивно подсеченным через перфорированную отделку салоном.

Габаритная длина обычного Audi Q3 составляет 4531 мм, ширина — 1859 мм, высота — 1601 мм, колёсная база — 2681 мм. У версии Sportback всё то же самое, за исключением высоты — она уменьшена до 1559 мм. Стандартный объём багажника у обеих версий одинаковый — 488 л, однако при сложенных спинках заднего дивана полезный объём у купеобразного кроссовера из-за скошенной кормы поменьше — 1289 л против 1386 л у обычного «ку-третьего».

Для Audi Q3 Sportback доступны ровно те же силовые установки, что для обычного «ку-третьего». Базовая версия оснащается бензиновым турбомотором 1.5 TFSI (150 л.с., 250 Нм), который дополнен 48-вольтовым стартер-генератором и состыкован с 7-ступенчатым «роботом» S tronic с двумя сцеплениями, привод — только передний.

Полный привод quattro с электрогидравлической муфтой отбора мощности на заднюю ось доступен для Audi Q3 Sportback в сочетании с бензиновым двигателем 2.0 TFSI, который в зависимости от выбранной модификации выдаёт 204 л.с. и 350 Нм либо 265 л.с. и 400 Нм, коробка передач — 7-ступенчатый «робот» S tronic. Такая же коробка положена единственной дизельной версии с мотором 2.0 TDI (150 л.с., 360 Нм), которая может быть только переднеприводной.

Plug-in гибридный Audi Q3 Sportback e-hybrid тоже только переднеприводный, его силовая установка состоит из бензинового двигателя 1.5 TFSI (177 л.с., 250 Нм) и электромотора (116 л.с., 330 Нм), вживлённого в 6-ступенчатый «робот» S tronic, максимальная совокупная отдача — 272 л.с. и 400 Нм. Тяговая батарея расположена под задним сиденьем, её полная ёмкость — 25,7 кВт·ч, из них потребителю доступны 19,7 кВт·ч. Максимальный запас хода на электротяге — 118 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи постоянным током — 50 кВт.

Полноценные продажи Audi Q3 Sportback в Европе начнутся в ноябре, обычный новый «ку-третий» появится на площадках дилеров чуть раньше — в октябре.

