В начале этой недели в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии самой мощной версии немецкого купеобразного кроссовера, которые демонстрируют некоторые детали его внешности.

Паркетник Q5 Sportback был впервые представлен осенью 2020 года, сделан он на базе обновлённого кроссовера Q5 второго поколения. Самой мощной его версией стала модель SQ5, дебютировавшая парой месяцев позднее. Купеобразный кроссовер третьей генерации показали в конце 2024 года, он тоже получил заряженную версию с приставкой S, однако в этом поколении впервые появится также топовая модификация RS Q5, прототипы которой (правда, в стандартном кузове) уже неоднократно попадались в объектив фотошпионов.

Audi Q5 Sportback 1 / 3 Audi Q5 Sportback 2 / 3 Audi Q5 Sportback 3 / 3

На свежих фотографиях можно увидеть очертания нового переднего бампера. Паркетник получит огромную решётку радиатора, растянутую до самого низа бампера, а её прочти прямоугольная форма выглядит необычно на фоне трапециевидных решёток других моделей бренда. По краям бампера разместятся прямоугольные же вставки воздухозаборников. Вероятно, у версии RS будет оригинальное оформление нижней части боковых дверей, и мы изобразили один из возможных вариантов. Сзади же появится оригинальный бампер с встроенными в него большими овальными патрубками выхлопной системы. В отличие от новых RS5 и грядущих RS6, здесь патрубки расположены в гораздо более привычном месте.

Рендер нового Audi RS Q5 Sportback

Ожидается, что новый RS Q5 будет оснащён такой же гибридной силовой установкой, как и вышеупомянутое семейство RS5. Она включает в себя битурбированный бензиновый мотор V6 объёмом 2,9 литра, выдающий мощность 510 л.с. и 600 Нм крутящего момента. С ним в тандеме работает 177-сильный электромотор (460 Нм), интегрированный в 8-ступенчатый «автомат». Совокупная отдача системы — 639 л.с. и 825 Нм. Для сравнения, самая мощная на сегодняшний день версия SQ5 оснащена бензиновым турбомотором V6 3.0 TFSI мощностью 367 л.с. (550 Нм).

Рендер нового Audi RS Q5 Sportback

Премьера новых RS Q5 и RS Q5 Sportback может состояться уже в ближайшие месяцы. Между тем, ранее в этом месяце был полностью рассекречен новый хэчтбек Audi A2 e-tron.