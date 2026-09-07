Audi полностью рассекретила компактный хэтчбек A2 e-tron, цены известны

Дилеры в Европе начнут принимать заказы на «зелёную» новинку немецкой марки 10 сентября 2026 года, а первые поставки машин ожидаются в декабре.

Входящая в состав немецкого концерна Volkswagen марка Audi подготовила новинку, которая призвана заменить собой одновременно хэтчбек A1 и маленький паркетник Q2. Она получила название Audi A2 e-tron, которое, как пояснили в компании, является отсылкой к модели A2, которая, по мнению производителя, «более 25 лет назад стала пионером в области эффективности и городской мобильности». Отметим, тот автомобиль особой популярностью не пользовался и выпускался лишь в одном поколении в период с 1999 по 2005 годы.

На фото: Audi A2 e-tron

Audi показала первый тизер новинки весной текущего года, официальные снимки замаскированного прототипа были опубликованы в прошлом месяце, а теперь немецкий производитель полностью рассекретил компактный хэтчбек A2 e-tron. В его основе лежит платформа MEB+ с 400-вольтовой электрической архитектурой, которая роднит модель с пятидверкой Volkswagen ID.3 Neo, которая дебютировала в середине апреля 2026 года.

Тем не менее, внешность у Audi A2 e-tron своя. Хэтчбек имеет пятидверный кузов с покатой крышей, расширенные колёсные арки, выштамповки на боковинах, чёрный глянцевый пластиковый обвес по периметру, включая накладки на арки, стандартные наружные зеркала, а также необычные дверные ручки, интегрированные в рамку остекления. Сообщается, что такой механизм позволил улучшить аэродинамические характеристики новинки. В компании отметили, что коэффициент аэродинамического сопротивления Сх у A2 e-tron равен 0,24.

Хэтч получил двухэтажную головную оптику, где в верхней части находятся ходовые огни узкой формы с пиксельным рисунком, а основные блоки фар расположены ниже и вписаны в большую чёрную заглушку с рисунком в виде штрихов. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован лаконичный воздухозаборник с узором в клетку. Корма украшена спойлером, который пересекает заднее стекло на багажной двери, а также горизонтально вытянутыми фонарями, между которыми располагается логотип в виде четырёх колец.

На фото: салон Audi A2 e-tron

В салоне физические клавиши предусмотрены на дверных картах и «крутилки» – на рулевом колесе со «сплюснутым» ободом. На передней панели располагается изогнутое табло, которое объединяет виртуальную приборку диагональю 11,9 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,8 дюйма. Мультимедийный комплекс снабдили голосовым помощником с ИИ, планировщиком маршрутов и иными функциями.

В список оснащения Audi A2 e-tron входят: колёсные диски размером от 18 до 20 дюймов, панорамная стеклянная крыша площадью 1,6 кв.метра, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, камера заднего вида, парковочный ассистент, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения и т.д. Объём багажника у новинки составляет 396 литров, при сложенном втором ряде сидений грузовое пространство можно увеличить до 1336 литров.

Audi A2 e-tron предлагается с тремя вариантами тяговой батареи – ёмкостью 52, 61 и 84 кВт*ч. Стартовой версии положен электромотор мощностью 170 л.с. (максимальный крутящий момент – 350 Нм), средней – 190 л.с. и 350 Нм, а самая ёмкая батарея идёт в комплекте с электродвигателями мощностью 231 л.с. (350 Нм) и 326 л.с. (545 Нм). Максимальная отдача в первых трёх случаях ограничена отметкой в 160 км/ч, у самой мощной модификации – 200 км/ч. На разгон с места до «сотни» исполнениям требуется 8,8, 7,9, 7,0 и 5,7 секунды соответственно. Запас хода на одной зарядке у стартовой версии превышает 423 км, у средней – 515 км, у топовых – 646 и 630 км соответственно.

Производство нового хэтчбека налажено на заводе компании в Ингольштадте (Германия). Старосветские дилеры начнут принимать заказы на Audi A2 e-tron 10 сентября 2026 года, а первые покупатели получат свои машины в декабре. В Германии стартовая цена «электрохэтча» равна 38 200 евро (эквивалентно примерно 3,84 млн рублей по текущему курсу), за среднее исполнение просят не менее 41 900 евро (около 4,21 млн рублей), следующее исполнение стоит 48 900 евро (около 4,92 млн рублей), а покупка топовой версии обойдётся в 51 200 евро (около 5,15 млн рублей).