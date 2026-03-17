Компактный хэтчбек Audi A2 e-tron готовится к скорой премьере: первый тизер

Марка Audi, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen, сейчас продолжает заниматься разработкой новинки, которая заменит собой одновременно и хэтчбек A1 (дилеры перестали принимать заказы на «кроху» ещё в январе 2026-го) и паркетник Q2. Сегодня производитель официально анонсировал соответствующую новинку и подтвердил, что в продажу она поступит под названием Audi A2 e-tron.

Рендер Audi A2 e-tron

В компании пояснили, что название новинки – это «сознательный намёк на Audi A2», то есть на модель, которая, по словам представителей Ауди, «более 25 лет назад стала пионером в области эффективности и городской мобильности». Напомним, тот автомобиль недолго продержался на конвейере – он выпускался лишь в одном поколении в период с 1999 по 2005 годы.

Пресс-служба бренда сопроводила анонс новинки первым тизером. Судя по затемнённому изображению, у «электрички» с индексом A2 будет покатая линия крыши, завершающаяся спойлером, установленным в верхней части багажной двери. При этом модели досталась практически плоская вертикальная корма, короткие свесы, а ещё лаконичная головная оптика с пиксельным рисунком и задние фонари узкой формы.

Дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко минувшей осенью предположил, какой окажется потенциальная внешность Audi A2 e-tron. Предполагается, что новинка получит «двухэтажную» оптику с узкими габаритными огнями в верхней части и интегрированными в бампер прямоугольными блоками основного света. Кроме того, художник прочит «электричке» накладки на колёсных арках и «монофонарь» на корме. Информации о салоне будущего компакта пока нет.

Генеральный директор Audi Гернот Деллнер рассказал о том, что серийное производство A2 e-tron будет налажено на заводе в Ингольштадте (Германия). Также в компании рассказали о том, что мировая премьера нового электромобиля начального уровня пройдёт осенью 2026 года, более точная дата дебюта станет известна позднее.

Первый официальный тизер Audi A2 e-tron

Официальной информации о технике Audi A2 e-tron пока нет. Предполагается, что в его основу ляжет модульная платформа MEB, на которой базируются в том числе родственные «зелёные» хэтчбеки Volkswagen ID.3 и Cupra Born. Не исключено, что от их топ-версий новинке достанется 326-сильный электромотор, который будет расположен на задней оси.

