Компактный хэтчбек Audi A2 e-tron готовится к скорой премьере: первый тизер

17.03.2026 61 0 0
Новинка немецкой марки, которая в иерархии Ауди займёт место электромобиля начального уровня, дебютирует осенью 2026 года.

Марка Audi, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen, сейчас продолжает заниматься разработкой новинки, которая заменит собой одновременно и хэтчбек A1 (дилеры перестали принимать заказы на «кроху» ещё в январе 2026-го) и паркетник Q2. Сегодня производитель официально анонсировал соответствующую новинку и подтвердил, что в продажу она поступит под названием Audi A2 e-tron.

В компании пояснили, что название новинки – это «сознательный намёк на Audi A2», то есть на модель, которая, по словам представителей Ауди, «более 25 лет назад стала пионером в области эффективности и городской мобильности». Напомним, тот автомобиль недолго продержался на конвейере – он выпускался лишь в одном поколении в период с 1999 по 2005 годы.

Пресс-служба бренда сопроводила анонс новинки первым тизером. Судя по затемнённому изображению, у «электрички» с индексом A2 будет покатая линия крыши, завершающаяся спойлером, установленным в верхней части багажной двери. При этом модели досталась практически плоская вертикальная корма, короткие свесы, а ещё лаконичная головная оптика с пиксельным рисунком и задние фонари узкой формы.

Дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко минувшей осенью предположил, какой окажется потенциальная внешность Audi A2 e-tron. Предполагается, что новинка получит «двухэтажную» оптику с узкими габаритными огнями в верхней части и интегрированными в бампер прямоугольными блоками основного света. Кроме того, художник прочит «электричке» накладки на колёсных арках и «монофонарь» на корме. Информации о салоне будущего компакта пока нет.

Генеральный директор Audi Гернот Деллнер рассказал о том, что серийное производство A2 e-tron будет налажено на заводе в Ингольштадте (Германия). Также в компании рассказали о том, что мировая премьера нового электромобиля начального уровня пройдёт осенью 2026 года, более точная дата дебюта станет известна позднее.

Официальной информации о технике Audi A2 e-tron пока нет. Предполагается, что в его основу ляжет модульная платформа MEB, на которой базируются в том числе родственные «зелёные» хэтчбеки Volkswagen ID.3 и Cupra Born. Не исключено, что от их топ-версий новинке достанется 326-сильный электромотор, который будет расположен на задней оси.

Напомним, на днях стало известно о том, что после второго рестайлинга Volkswagen ID.3 получит физические кнопки в салоне и прибавку Neo к названию. Немецкий производитель уже опубликовал несколько эскизов, которые демонстрируют, как именно в ходе следующего обновления изменится внешность пятидверки. 

хэтчбек авторынок новинки Audi Audi Q2 Audi A1 Audi A2 e-tron
Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Психологический момент: почему россияне снова ищут привычные марки Ещё пару лет назад казалось, что российский авторынок переживает историческую перезагрузку. Европейские и японские бренды ушли, их место заняли китайские марки, а дилеры уверяли: покупатель... 1832 24 0 16.03.2026
Статьи / История Мотороллер для Одри Хепберн и немножко мафии: почему Vespa 400 проиграла Fiat 500 За последние десятилетия практически все итальянские автопроизводители попали в орбиту влияния концерна Fiat, но в пятидесятые годы прошлого века были фирмы, которые не боялись бросать вызов... 2009 0 4 15.03.2026
Статьи / История Две двери, четыре глаза и небольшой обман: история разработки и особенности Mercedes-Benz CLK Двухдверное купе – это всегда стильно, модно, молодёжно, особенно если оно заднеприводное. А если это купе-хардтоп, то есть без центральной стойки кузова и с безрамочными дверями, то ещё и д... 1213 3 0 14.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77663 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47609 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18320 12 6 05.12.2025
