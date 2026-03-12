Volkswagen ID.3 получит физические кнопки и приставку Neo после второго рестайлинга

Компания Volkswagen анонсировала второй рестайлинг своего компактного электрического хэтчбека ID.3: он получит более элегантный дизайн экстерьера, более эргономичный салон и новые удобные функции. Обновлённый хэтчбек будет называться Volkswagen ID.3 Neo, его полноценная премьера состоится в середине апреля.

Volkswagen ID.3 справил мировую премьеру в 2019 году и в 2020 году поступил в продажу. Руководство немецкого концерна рассчитывало, что Volkswagen ID.3 будет иметь бешеный успех и по своей исторической значимости станет вровень с моделями Beetle и Golf. На деле ничего подобного не случилось: Volkswagen ID.3 огорчил первых покупателей сырой электроникой и сенсорной эргономикой, а технические характеристики даже по меркам 2020 году были весьма заурядными.

В 2023 году Volkswagen ID.3 пережил первый рестайлинг, в том же году началось глобальное замедление спроса на электромобили, после чего стало совсем очевидно, что ID.3 никогда не будет хитом уровня Beetle и Golf. Тем не менее Volkswagen ID.3 оказался успешнее многих конкурентов, его можно назвать крепким середняком электромобильного сегмента европейского авторынка. По данным ресурса CleanTechnica в 2025 году Volkswagen ID.3 разошёлся в Европе тиражом 79 541 шт. Лучше него продавались только Tesla Model Y (151 016 шт.), Skoda Elroq (94 154 шт.), Renault 5 (92 221 шт.), Tesla Model 3 (85 935 шт.) и Volkswagen ID.4 (83 332 шт.).

Производство Volkswagen ID.3 на заводе в Цвиккау

Производится Volkswagen ID.3 на заводе в Цвиккау (Германия) вместе с родственным хэтчбеком Cupra Born, который пережил рестайлинг на прошлой неделе. Было время, когда компания Volkswagen планировала перенести производство ID.3 из Цвиккау на головной завод в Вольфсбург, но в итоге передумала, так что пока ID.3 остаётся в Цвиккау, а в Вольфсбурге его если и будут собирать, то лишь в случае ажиотажного спроса, вероятность которого близка к нулю.

Второй рестайлинг должен помочь Volkswagen ID.3 продержаться в строю ещё несколько лет до того момента, когда на рынок выйдет полностью электрический Golf девятого поколения, который, вероятно, будет называться ID. Golf. При этом расставаться с «восьмым» Гольфом компания Volkswagen не собирается, но его производство перенесут из Вольфсбурга в мексиканский город Пуэбла, переезд должен начаться в этом году. Когда именно дебютирует ID. Golf, пока точно никто не знает, но в целом ясно, что это случится не позднее 2030 года.

После второго рестайлинга ID.3 будет называться ID.3 Neo. Как изменится его внешность, можно понять по эскизам: будет новый, более хищный и одновременно более традиционный для Volkswagen передок без натянутой глуповатой улыбки. Будет новый дизайн колёс, а вот корма принципиально не изменится, но багажная дверь у ID.3 Neo окрашена в цвет кузова, тогда как у его предшественников она всегда чёрная.

В салоне Volkswagen ID.3 Neo обещан руль с физическими кнопками вместо нынешних сенсорных — этот руль мы уже видели на обновлённом Cupra Born. У «испанца» вдобавок изменён блок управления светом, а вот сенсорные ползунки климат-контроля, к сожалению, остались — видимо, покупателям ID.3 Neo тоже придётся с ними мучиться.

Также для ID.3 Neo анонсированы улучшенные электронные ассистенты водителя, более удобная мультимедийная система Innovision с богатым набором загружаемых приложений и возможность управления разгоном/торможением одной педалью. Альтернативой обычному ключу от ID.3 Neo может стать цифровой ключ в смартфоне. Батарею ID.3 Neo можно будет использовать для зарядки электросамокатов и других средств малой мобильности, питания кухонной техники и бытовой электроники — достаточно подключить её к бортовой 230-вольтовой розетке, но выходная мощность — не более 3,6 кВт. Также для питания внешних устройств можно использовать специальный адаптер, втыкаемый в зарядное гнездо самого электромобиля.

Volkswagen ID.3 сейчас стоит в Германии от 33 330 евро. ID.3 Neo если будет дороже, то вряд ли существенно — теперь не то время, чтобы взвинчивать цены на «электрички».