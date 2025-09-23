Новинки ×

Новый Audi RS6 Avant e-tron: первые изображения

23.09.2025 99 0 0

На днях фотошпионами был замечен «заряженный» универсал RS6 e-tron во время испытаний, что стало для нас поводом представить, как он будет выглядеть.

Несколько дней назад журнал Kolesa.ru со ссылкой на западные СМИ сообщал о том, что компания Audi отказалась от проекта RS6 на базе электрических A6 e-tron (либо решила его отложить на неопределённый срок), что связано с невысоким спросом на подобные модели. Однако практически одновременно с этим в Сети были опубликованы свежие фотографии прототипов универсала, который продолжает проходить испытания и явно находится в высокой степени готовности. Таким образом, официальной информации от Audi насчёт перспектив «заряженных» электрических моделей пока нет, но мы можем оценить, насколько сильно RS6 e-tron отличается от обычного универсала.  

Универсал Audi A6 e-tron
1 / 3
Универсал Audi A6 e-tron
2 / 3
Универсал Audi A6 e-tron
3 / 3

Прототипы самого мощного электрического универсала получили наиболее характерную деталь топовых моделей бренда — заметно расширенные колёсные арки. Спереди RS6 e-tron легко узнать по новому бамперу с широким воздухозаборником (точнее, его имитацией). В передних крыльях появятся вертикальные прорези воздуховодов, аналогичные будут и у традиционного универсала RS6 нового поколения, рендеры которого мы публиковали ранее. Автомобиль получил новые пороги, а сзади — новый бампер с имитацией диффузора, и эта первая новая модель RS без фирменных овальных патрубков выхлопной системы. Кроме того, универсал изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер нового Audi RS6 Avant e-tron

Новое семейство A6 e-tron построено на модульной платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой электрической архитектурой, которую также используют кроссоверы Audi Q6 e-tron и новый Porsche Macan. Самая мощная на данный момент версия S6 e-tron оснащена двумя электромоторами совокупной мощностью 551 л.с., а заявленный запас хода у универсала составляет 647 км. В случае появления модели RS6 e-tron её мощность может составить порядка 800 л.с. (для сравнения, ожидаемый показатель обычного универсала RS6 Avant нового поколения составляет 725 л.с.).

Рендер нового Audi RS6 Avant e-tron

Повторимся, официального подтверждения слухов относительно судьбы RS6 e-tron пока нет, премьера же новинки ожидалась в 2026 году. Между тем, в прошлом месяце состоялась премьера купеобразного кроссовера Audi Q3 Sportback.

универсал электромобиль рендеры "Колёса.ру" новинки Audi Audi RS6 Audi A6
