Лифтбек ×
  • Спрос не вдохновляет: Audi отказалась от «заряженных» лифтбека и универсала RS6 e-tron

Спрос не вдохновляет: Audi отказалась от «заряженных» лифтбека и универсала RS6 e-tron

12.09.2025 57 0 0

По информации СМИ, причиной для закрытия проекта стал слишком низкий спрос клиентов на высокопроизводительные электромобили. Всё-таки большинство ценителей «горячих» машин предпочитают ДВС.

В нынешней модельной линейке Audi числится два разных семейства с индексом A6. К одному относятся «углеводородные», а также plug-in гибридные автомобили, ко второму – полностью «зелёные» лифтбек и универсал, получившие прибавку e-tron к названию. Кстати, «электрички», базирующиеся на платформе PPE (Premium Platform Electric), дебютировали первыми, они были представлены ещё летом 2024 года. Вместе с «обычными» A6 e-tron тогда были рассекречены и их спортивные версии – лифтбек и универсал S6 e-tron.

На фото: Audi S6 Sportback e-tron

Тогда же в компании были анонсированы «заряженные» модификации под названием RS6 e-tron. Однако прошло уже больше года, а о «горячих» пятидверках информации по-прежнему нет. При этом фотошпионы в прошлом году ловили на тестах прототипы A6 e-tron в вариантах Sportback и Avant с «агрессивной внешностью» – у них были увеличенные воздухозаборники в переднем бампере и выразительные диффузоры на корме.

Однако теперь Top Gear со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией, сообщает о том, что Audi решила отказаться от проекта по разработке и выпуску RS6 e-tron (либо, как минимум, отложить работу над такими «электричками» до лучших времён). В издании отметили, что причина такого решения заключается в слишком слабом спросе на высокопроизводительные электромобили.

На фото: Audi S6 Avant e-tron

Судя по всему, самыми «горячими» в этом «зелёном» семействе пока что останутся полноприводные пятидверки Audi S6 e-tron. Напомним, их оснастили двухмоторной силовой установкой (по одному электромотору на каждой оси), совокупная отдача которой равна 551 л.с. и батареей ёмкостью 100 кВт*ч. На разгон с места до «сотни» спортивным версиям требуется 3,9 секунды (вне зависимости от типа кузова), а их максимальная скорость равна 240 км/ч. У лифтбека запас хода на одной зарядке составляет 675 км, у универсала – 647 км.

При этом в смежном семействе «шестёрок» всё же будет новый «заряженный» универсал RS6 Avant, который составит конкуренцию BMW M5 Touring. Тестовые прототипы грядущей пятидверки Audi уже попадали в объёктивы фотошпионов. А дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко минувшим летом предположил, какой окажется внешность такого «сарая». Мы узнаем, совпали ли представления художника с реальностью после официальной презентации «горячей» новинки.

Рендер нового Audi RS6 Avant
1 / 2
Рендер нового Audi RS6 Avant
2 / 2

По предварительным данным, новый Audi RS6 Avant получит подключаемую гибридную силовую установку. Ранее предполагалось, что в её основу ляжет турбомотор V6, а совокупная максимальная отдача составит 725 л.с. (для сравнения, у BMW M5 Touring показатель равен 727 л.с.). Теперь зарубежные СМИ отмечают, что «горячий» универсал всё-таки может сохранить V8. Отметим, у актуального автомобиля мощность 4,0-литровой битурбовосьмёрки равна 630 л.с.

универсал спортивные авто авторынок слухи электромобиль лифтбек Audi Audi A6 Audi RS6

 

