Недавно мы представляли, как мог бы выглядеть седан Flying Spur следующего поколения в новой стилистике компании, теперь же изобразим купе Continental GT.

Модель Continental GT дебютировала в 2002 году на Парижском автосалоне, став первым автомобилем, разработанным после вхождения компании Bentley в состав концерна Volkswagen. Купе получило ту же платформу D1, что и представленный годом ранее флагманский Volkswagen Phaeton, у последнего же был позаимствован новый 6,0-литровый мотор W12 (на немецком седане он был атмосферным и выдавал 420 л.с., Continental GT же получил двойной турбонаддув и 560 л.с.). В отличие от не оправдавшего рыночных надежд Фаэтона, британское купе позволило компании Bentley перейти на новый коммерческий уровень: продажи автомобилей марки взлетели с 792 машин в 2003 году до 7 686 единиц в 2004-м. Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение модели, которое было представлено летом 2024 года (хотя по факту это рестайлинговая версия третьей генерации).

Bentley Continental GT четвёртого поколения 1 / 3 Bentley Continental GT четвёртого поколения 2 / 3 Bentley Brooklands 3 / 3

Информации о следующем поколении купе пока не было, однако можем предположить, что оно будет выполнено в новой стилистике компании, которая была продемонстрирована на первом электромобиле бренда – кроссовере Torcal. У него была позаимствована решётка радиатора традиционной для Bentley формы, но с другим оформлением, а также дизайн бампера. Фары же сделаны более традиционными в виде четырёх круглых блоков, внешние чуть меньше по размеру. Это вызывает ассоциации как с предыдущими поколениями Continental GT, так и с другим купе бренда, разработанным ещё до эры Volkswagen – моделью Brooklands. Задняя часть получила такие же фонари, как у электропаркетника Torcal, а заднее стекло сделано более покатым, чем у концептуального Flying Spur.

Рендеры нового Bentley Continental GT 1 / 2 Рендеры нового Bentley Continental GT 2 / 2

Нынешний Continental GT стал первой моделью бренда с гибридной установкой Ultra Performance Hybrid, в которую входят 4,0-литровый битурбомотор V8 (600 л.с., 800 Нм) и 190-сильный электромотор (450 Нм), интегрированный в 8-ступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Совокупная мощность системы равна 782 л.с., крутящий момент – 1000 Нм. Что же касается первого электрического кроссовера компании, то новый Torcal в топовой версии с приставкой S оснащается двухмоторной силовой установкой мощностью 888 л.с. (1350 Нм), обеспечивающей разгонную динамику в 2,9 секунды до 100 км/ч (у гибридного купе этот показатель равен 3,2 с).

Рендеры нового Bentley Continental GT 1 / 2 Рендеры нового Bentley Continental GT 2 / 2

Между тем, в прошлом месяце представили дебютную версию Bentley Torcal First Edition.