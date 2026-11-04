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Новый Bentley Continental GT: каким он может быть

04.11.2026 2694 0 0
Новый Bentley Continental GT: каким он может быть

Недавно мы представляли, как мог бы выглядеть седан Flying Spur следующего поколения в новой стилистике компании, теперь же изобразим купе Continental GT.

Модель Continental GT дебютировала в 2002 году на Парижском автосалоне, став первым автомобилем, разработанным после вхождения компании Bentley в состав концерна Volkswagen. Купе получило ту же платформу D1, что и представленный годом ранее флагманский Volkswagen Phaeton, у последнего же был позаимствован новый 6,0-литровый мотор W12 (на немецком седане он был атмосферным и выдавал 420 л.с., Continental GT же получил двойной турбонаддув и 560 л.с.). В отличие от не оправдавшего рыночных надежд Фаэтона, британское купе позволило компании Bentley перейти на новый коммерческий уровень: продажи автомобилей марки взлетели с 792 машин в 2003 году до 7 686 единиц в 2004-м. Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение модели, которое было представлено летом 2024 года (хотя по факту это рестайлинговая версия третьей генерации).

Bentley Continental GT четвёртого поколения
Bentley Continental GT четвёртого поколения
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Bentley Continental GT четвёртого поколения
Bentley Continental GT четвёртого поколения
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Bentley Brooklands
Bentley Brooklands
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Информации о следующем поколении купе пока не было, однако можем предположить, что оно будет выполнено в новой стилистике компании, которая была продемонстрирована на первом электромобиле бренда – кроссовере Torcal. У него была позаимствована решётка радиатора традиционной для Bentley формы, но с другим оформлением, а также дизайн бампера. Фары же сделаны более традиционными в виде четырёх круглых блоков, внешние чуть меньше по размеру. Это вызывает ассоциации как с предыдущими поколениями Continental GT, так и с другим купе бренда, разработанным ещё до эры Volkswagen – моделью Brooklands. Задняя часть получила такие же фонари, как у электропаркетника Torcal, а заднее стекло сделано более покатым, чем у концептуального Flying Spur.

Рендеры нового Bentley Continental GT
Рендеры нового Bentley Continental GT
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Рендеры нового Bentley Continental GT
Рендеры нового Bentley Continental GT
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Нынешний Continental GT стал первой моделью бренда с гибридной установкой Ultra Performance Hybrid, в которую входят 4,0-литровый битурбомотор V8 (600 л.с., 800 Нм) и 190-сильный электромотор (450 Нм), интегрированный в 8-ступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Совокупная мощность системы равна 782 л.с., крутящий момент – 1000 Нм. Что же касается первого электрического кроссовера компании, то новый Torcal в топовой версии с приставкой S оснащается двухмоторной силовой установкой мощностью 888 л.с. (1350 Нм), обеспечивающей разгонную динамику в 2,9 секунды до 100 км/ч (у гибридного купе этот показатель равен 3,2 с).

Рендеры нового Bentley Continental GT
Рендеры нового Bentley Continental GT
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Рендеры нового Bentley Continental GT
Рендеры нового Bentley Continental GT
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Между тем, в прошлом месяце представили дебютную версию Bentley Torcal First Edition.

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