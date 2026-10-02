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Новый Bentley Flying Spur: каким он может быть

02.10.2026 8600 1 1
Новый Bentley Flying Spur: каким он может быть

На прошлой неделе компания Bentley продемонстрировала новую стилистику на своём первом электромобиле — кроссовере Torcal. Мы же решили изобразить, как может выглядеть будущий седан Flying Spur в подобном дизайне.

Представительский седан Flying Spur был впервые представлен в 2005 году. Стоит отметить, что это имя уже было использовано британским автопроизводителем в 1960-х годах на некоторых версиях четырёхдверных моделей. Сегодня на конвейере третье поколение современного седана, которое дебютировало летом 2019 года. С тех пор модель получила несколько обновлений, которые в компании даже называли новыми поколениями, хотя по факту это можно назвать рестайлингом. Последний из них произошёл в июне этого года на фоне снижения продаж. Информации о следующем полностью новом поколении пока нет, однако можем предположить, что оно будет выполнено в стилистике дебютировавшего совсем недавно кроссовера Torcal.

Нынешний Bentley Flying Spur
Нынешний Bentley Flying Spur
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Нынешний Bentley Flying Spur
Нынешний Bentley Flying Spur
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Нынешний Bentley Flying Spur
Нынешний Bentley Flying Spur
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Изображённый на рендерах седан сохранил классические пропорции нынешнего единственного седана Bentley с длинной базой, большим задним свесом и относительно коротким передним. При этом передняя часть полностью новая: здесь традиционная по форме решётка радиатора с новым оформлением, фары же сделаны горизонтальными и практически прямоугольными, по сравнению с Torcal они стали чуть крупнее. Боковины сохранили характерные для Bentley выштамповки над передними и задними колёсными арками, заходящие на двери. Корма также оформлена в стиле нового кроссовера компании: фонари узкие и вытянуты по горизонтали, их визуально объединяет контрастная вставка, обрамляющая крышку багажника.

Рендер нового Bentley Flying Spur

Несколько лет назад компания Bentley заявляла о намерении полностью перейти на электромобили, однако год назад стало известно, что будущие Bentayga, Continental GT и Flying Spur не получат полностью электрических версий, а о наличии под капотом двигателей внутреннего сгорания можно не переживать в ближайшее десятилетие как минимум. Нынешний Flying Spur оснащается мотором V8 4.0 в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, в который вживлён электромотор мощностью 140 кВт (190 л.с.). Модификации Flying Spur, Flying Spur S и топовая Flying Spur Speed различаются лишь степенью форсировки — от 680 до 782 л.с. Что же касается первого и пока единственного электромобиля компании Torcal, то его самая мощная версия с приставкой S развивает 888 л.с. мощности и 1350 Нм крутящего момента.

Рендер нового Bentley Flying Spur

Между тем, недавно мы рассказывали о том, как появилась модель Bentley Brooklands и чем она уникальна.

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Обновлено 03.10.2026
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1 комментарий
05.10.2026 08:20
nazarov66-r@mail.ru

О, Никита, вы наконец-то вернулись.
Мы уже тут и заскучали))

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