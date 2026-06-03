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  • Bentley Flying Spur: новое поколения через два года после старого и возвращение версии S

Bentley Flying Spur: новое поколения через два года после старого и возвращение версии S

03.06.2026 423 0 0
Bentley Flying Spur: новое поколения через два года после старого и возвращение версии S

Компания Bentley Motors зачастила с обновлением своего единственного седана, пытаясь выпрямить загибающуюся кривую продаж: представлено пятое поколение Flying Spur с новым, но уже знакомым выражением «лица» и только plug-in гибридными силовыми установками.

Продажи Bentley Motors снижаются третий год подряд после пикового 2022 года, когда компании удалось реализовать 15 174 машины. Результат 2025 года — 10 100 машин (-4,8% по сравнению с продажами в 2024 году). В 2024 году Bentley опрометчиво отказалась от статусного двигателя W12, а теперь вместе со всем концерном Volkswagen идёт по скользкому пути электрификации, нагружая свои модели тяжёлой электротехникой, что не очень нравится клиентам.

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Седан Bentley Flying Spur ведёт свою летопись с 2005 года. В техническом смысле нынешнее поколение всего лишь второе по счёту, но Bentley приравнивает каждый рестайлинг к смене поколений, поэтому встречаем «пятый» Flying Spur, хотя на самом деле он «второй», просто переживший уже два рестайлинга. Реальное, а не маркетинговое второе поколение появилось в 2019 году, тогда Flying Spur переехал на платформу MSB от Porsche Panamera. В 2024 году этот седан пережил первый рестайлинг, в результате которого лишился чисто бензиновых версий — теперь Flying Spur предлагается только с plug-in гибридными силовыми установками на базе 4,0-литрового бензинового битурбомотора V8.

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Второй рестайлинг принёс Bentley Flying Spur передок в стиле родственного купе Continental GT образца 2024 года, то есть теперь у него не четыре фары, а две, но с жирными светодиодными «ресницами﻿». В очередной раз перекроен дизайн радиаторной решётки и воздуховодов в переднем бампере. С передних крыльев исчезли декоративные решёточки. Крышка багажника лишилась выштамповки на вертикальной части и теперь выглядит более гладкой. Задние фонари получили новую, визуально упрощённую светодиодную начинку. Обновлён дизайн 22-дюймовых колёсных дисков.

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Дизайн салона не изменился, но обновлена палитра отделочных материалов, а для аудиофилов в виде опции за 25 000 фунтов стерлингов предложена новая топовая аудиосистема Naim for Mulliner с двадцатью одним динамиком.

Версия S была у Bentley Flying Spur нынешнего поколения до 2024 года включительно, но исчезла после первого рестайлинга, а теперь вернулась, она займёт место между базовым Flying Spur и топовым Flying Spur Speed. Технически Flying Spur, Flying Spur S и Flying Spur Speed устроены одинаково: двигатель V8 состыкован с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, в который вживлён электромотор мощностью 140 кВт (190 л.с.), а разница сводится к степени форсировки V8, особенностям настройки шасси и декору. Привод только полный.

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У Flying Spur S максимальная совокупная отдача силовой установки составляет 680 л.с. и 930 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, максимальная скорость — 308 км/ч. В оснащение версии S входят задний самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением, полноуправляемое шасси, адаптивная подвеска с двухклапанными амортизаторами и активными стабилизаторами устойчивости с 48-вольтовыми актуаторами. Снаружи идентифицировать версию S можно по чёрным деталям отделки вместо хромированных, спойлеру под передним бампером, расширителям порогов и тонированной оптике. Впрочем, примерно такой же набор есть у топового Flying Spur Speed.

На Flying Spur Speed максимальная отдача силовой установки увеличена до 782 л.с и 1000 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, максимальная скорость — 308 км/ч. На базовом Flying Spur силовая установка выдаёт те же 680 л.с. и 930 Нм, что у Flying Spur S, но снижен общий градус спортивности, разгон до первой «сотни» занимает 3,9 с, максимальная скорость — 270 км/ч.

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Заказы на обновлённый Bentley Flying Spur (он же Bentley Flying Spur пятого поколения по официальной версии) уже принимаются, поставки заказанных машин клиентам начнутся в четвёртом квартале этого года. Цены на свои модели Bentley, как обычно, не раскрывает, но ожидается, что в Великобритании минимальная цена обновлённого седана составит порядка 200 000 фунтов стерлингов.

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