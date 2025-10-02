Новинки ×
Новый Bentley Continental GT Supersports готовится к премьере: злой обвес и задний привод

02.10.2025 113 0 0

Компания Bentley официально анонсировала экстремальную версию Supersports актуального купе Continental GT четвёртого поколения, в ней будет всё по классике: мощный бензиновый V8, облегчённый кузов, задний привод и никаких электрических надстроек.

Версия Supersports была у Bentley Continental GT в первых двух поколениях и оснащалась 6,0-литровым двигателем W12, но после смены платформы в 2017 году компания Bentley от этой версии отказалась и взяла курс на «озеленение», в свете которого мощное чисто бензиновое купе с большим углеродным следом выглядело бы в модельном ряду неуместным.

В 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, в свете которого неуместной стала выглядеть уже сама новая стратегия развития компании — она просто не отвечала реальным потребностям рынка. В прошлом году был снят с производства легендарный двигатель W12, и это мгновенно отразилось на продажах Bentley — они пошли вниз.

Именно в лакшери-сегменте, в котором работает Bentley, сейчас наблюдается особенно яростное отторжение клиентами «электричек», вместо них они требуют от производителей традиционных автомобильных ценностей — мощных ревущих бензиновых двигателей, механических клацаний и аналоговых ощущений. Bentley пошла на попятную, но постепенно: в прошлом году заявила, что смещает подальше дату полного «озеленения» модельной линейки и делает упор на гибриды, а в минувшем сентябре махнула рукой и на эти послабления, решив, что денежки ей важнее экоповестки, и раз публика хочет чисто бензиновых машин — она их получит. Согласно новой установке, Bentley с ДВС будут предлагаться так долго, как это будет возможно.

Стандартное купе Bentley Continental GT с 680-сильной plug-in гибридной силовой установкой и полным приводом
Стандартное купе Bentley Continental GT с 680-сильной plug-in гибридной силовой установкой и полным приводом
Стандартное купе Bentley Continental GT с 680-сильной plug-in гибридной силовой установкой и полным приводом
Актуальный Bentley Continental GT четвёртого поколения дебютировал летом прошлого года, на данный момент он предлагается исключительно как полноприводный plug-in гибрид с 4,0-литровым бензиновым битурбомотором V8 и единственным тяговым электромотором, интегрированным в 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Весит такой гибрид без малого 2,5 т, максимальная совокупная мощность силовой установки — 680 л.с., у версии Speed — 782 л.с.

У грядущей возрождённой версии Supersports ради снижения массы до примерно 2 т удалят гибридную надстройку, а привод будет только задний — об этом британский журнал Autocar сообщал ещё в августе. Вчера компания Bentley опубликовала первый официальный тизер (заглавная фотография) хардкорной версии купе с заметно ощетинившейся кормой, пообещав скоро раскрыть все детали.

По данным британских коллег, двигатель V8 на новом Bentley Continental GT Supersports будет выдавать порядка 650 л.с. и получит лёгкую выхлопную систему Akrapovic, кузов будет облегчён путём широкого использования углепластиковых деталей и, возможно, лишится задних сидений. Аэродинамика и подвеска будут нацелены на максимальную производительность и наилучшее сцепление колёс с дорогой, а не на комфорт — это, вероятно, будет самый быстрый дорожный Bentley в истории.

Избранным клиентам новый Supersports уже показали — они сказали, что это то, что надо, и тут же оформили заказ. Теперь ждём официальную премьеру.

купе спортивные авто новинки Bentley Bentley Continental

 

