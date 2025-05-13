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Новый BMW X7: первые изображения

13.05.2025 311 1 0

На прошлой неделе в Сети были опубликованы первые фотографии прототипов большого кроссовера BMW второго поколения, на которых уже видны некоторые особенности его внешнего вида.

Полноразмерный баварский кроссовер был впервые представлен в виде одноимённого концепта осенью 2017 года, а премьера серийной версии состоялась через год. В апреле 2022 года флагманский паркетник получил рестайлинг с достаточно радикальным обновлением внешности, а сейчас BMW готовит второе поколение модели, и первые тестовые образцы уже выехали на дороги общего пользования.

Нынешний BMW X7
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Нынешний BMW X7
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Нынешний BMW X7
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Судя по шпионским фотографиям, кроссовер сохранит привычные пропорции с длинной колёсной базой, большим задним свесом и высокой крышей. Также в BMW решили не отказываться от одного из самых спорных элементов рестайлинговой модели нынешнего поколения — «двухэтажной» передней оптики. Пока кузов скрыт под толстым слоем камуфляжа, но уже проглядываются узкие полоски вдоль кромки капота, где будут располагаться габаритные огни. Их рисунок ещё неизвестен, а на рендере изображён один из возможных вариантов в актуальной стилистике марки с парой вертикальных сегментов с каждой стороны. Основные блоки фар станут чуть меньше по размеру и получат практически квадратную форму. Боковины, скорее всего, лишатся горизонтальной выштамповки в районе дверных ручек, а сами дверные ручки, сделанные в стиле Ford Mustang Mach-E, переместятся на подоконную линию (аналогичными, кстати, будет располагать и один из основных будущих конкурентов модели — новый Audi Q9). Сзади пока ещё больше маскировки, чем спереди, и пока мы можем видеть лишь расположение фонарей, которые могут растянуться практически во всю ширину задней части. Существенным отличием от нынешнего Х7 станет расположение ниши номерного знака, которая переместится с крышки багажника на задний бампер. Наконец, попавшийся фотошпионам прототип имеет четыре круглых патрубка выхлопной системы, что отражено и на нашем рендере.

Рендер нового BMW X7

Ожидается, что новый BMW X7 будет построен на модернизированной платформе CLAR (Cluster Architecture). Под капотом окажется достаточно широкая гамма бензиновых и дизельных моторов, а новинкой станет полностью электрическая модификация. Нынешний же кроссовер на европейском рынке предлагается только с мягкогибридными силовыми установками, в основе которых могут быть дизельный (352 л.с., 720 Нм) или бензиновый (381 л.с., 540 Нм) моторы объёмом 3,0-литра, а также бензиновый V8 объёмом 4,4 литра (530 л.с., 750 Нм).

Рендер нового BMW X7

Премьера второго поколения X7 может состояться в 2027 году. Между тем недавно мы писали об основных проблемах BMW 5 серии (Е39) с пробегом.  

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1 комментарий
13.05.2025 15:36
Nervous

Похоже, в БМВ все ещё не поняли, что эти сложные 2хэтажные фары полное фуфло. Ну и сзади пора уже соединить эти бесконечно длинные фонари, а то даже неприлично уже такой длины делать

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