Новый большой кроссовер Jetour X70L готов к старту продаж

Марка Jetour приступила к продвижению нового паркетника X70L. По предварительным данным, модель предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор.

На сертификационных снимках кроссовер Jetour X70L засветился еще в июне. Теперь же принадлежащий компании Chery бренд сам начал пиарить свою новинку. Так, машины дали отщелкать китайским медиа, вдобавок производитель опубликовал несколько промороликов. Напомним, X70L – это чисто бензиновая версия уже поступившей в продажу модели Jetour Shanhai L7 Plus, которая представляет собой подзаряжаемый гибрид. Также отметим, что свежие «эльки» можно считать следующим поколением Jetour X70 и его многочисленных разновидностей. При этом прежние кроссоверы остаются на рынке.

Чисто бензиновый Jetour X70L 1 / 5 Чисто бензиновый Jetour X70L 2 / 5 Чисто бензиновый Jetour X70L 3 / 5 Чисто бензиновый Jetour X70L 4 / 5 Чисто бензиновый Jetour X70L 5 / 5

Главное внешнее отличие X70L от гибрида L7 Plus – наличие гигантской радиаторной решетки с горизонтальными плашками. У бензоэлектрического варианта на этом месте — гладкая панель, а сама решетка встроена в нижнюю часть бампера. «Традиционный» кроссовер также получил оригинальный обвес, плюс у него имеются выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы. Ну а в целом Jetour X70L выглядит довольно представительно – в рекламных видео его даже сравнивают с Range Rover и Mercedes-Benz GLE.

Jetour X70L даже сравнивают с Range Rover 1 / 3 Jetour X70L даже сравнивают с Range Rover 2 / 3 Jetour X70L даже сравнивают с Range Rover 3 / 3

Размеры бензинового и гибридного паркетников совпадают. Длина – 4810 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2820 мм. Для Jetour X70L предусмотрены 19- или 20-дюймовые колеса.

Чисто бензиновый Jetour X70L 1 / 2 Чисто бензиновый Jetour X70L 2 / 2

Интерьер тоже один на двоих. Внутри установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На тоннеле – площадка для беспроводной зарядки, ряд «объемных» клавиш и пара неприкрытых подстаканников. Кроссовер Jetour X70L будет доступен с пяти- или семиместным салоном.

Чисто бензиновый Jetour X70L 1 / 3 Чисто бензиновый Jetour X70L 2 / 3 Чисто бензиновый Jetour X70L 3 / 3

В сертификате для новой «эльки» заявлены две бензиновые турбочетверки – 1.5 и 2.0 мощностью 184 и 254 л.с. соответственно. О коробках информации пока нет. Скорее всего, X70L бывает исключительно переднеприводным. Гибридный Shanhai L7 Plus тоже доступен только с передним приводом, эта модификация имеет турбомотор 1.5 (156 л.с.), 204-сильный электродвигатель и батарею емкостью 18,67 или 32,66 кВт*ч.

Гибрид Jetour Shanhai L7 Plus 1 / 5 Гибрид Jetour Shanhai L7 Plus 2 / 5 Гибрид Jetour Shanhai L7 Plus 3 / 5 Гибрид Jetour Shanhai L7 Plus 4 / 5 Гибрид Jetour Shanhai L7 Plus 5 / 5

По информации китайских СМИ, в продажу новый Jetour X70L поступит 10 сентября. Гибрид Jetour Shanhai L7 Plus стоит 119 900 – 165 900 юаней (примерно 1,35 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу). Бензиновый же кроссовер наверняка окажется дешевле.