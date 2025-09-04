Новинки ×

Новый большой кроссовер Jetour X70L готов к старту продаж

04.09.2025 47 0 0

Марка Jetour приступила к продвижению нового паркетника X70L. По предварительным данным, модель предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор.

На сертификационных снимках кроссовер Jetour X70L засветился еще в июне. Теперь же принадлежащий компании Chery бренд сам начал пиарить свою новинку. Так, машины дали отщелкать китайским медиа, вдобавок производитель опубликовал несколько промороликов. Напомним, X70L – это чисто бензиновая версия уже поступившей в продажу модели Jetour Shanhai L7 Plus, которая представляет собой подзаряжаемый гибрид. Также отметим, что свежие «эльки» можно считать следующим поколением Jetour X70 и его многочисленных разновидностей. При этом прежние кроссоверы остаются на рынке.

Чисто бензиновый Jetour X70L
Чисто бензиновый Jetour X70L
Чисто бензиновый Jetour X70L
Чисто бензиновый Jetour X70L
Чисто бензиновый Jetour X70L
Главное внешнее отличие X70L от гибрида L7 Plus – наличие гигантской радиаторной решетки с горизонтальными плашками. У бензоэлектрического варианта на этом месте — гладкая панель, а сама решетка встроена в нижнюю часть бампера. «Традиционный» кроссовер также получил оригинальный обвес, плюс у него имеются выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы. Ну а в целом Jetour X70L выглядит довольно представительно – в рекламных видео его даже сравнивают с Range Rover и Mercedes-Benz GLE.

Jetour X70L даже сравнивают с Range Rover
Jetour X70L даже сравнивают с Range Rover
Jetour X70L даже сравнивают с Range Rover
Размеры бензинового и гибридного паркетников совпадают. Длина – 4810 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2820 мм. Для Jetour X70L предусмотрены 19- или 20-дюймовые колеса.

Чисто бензиновый Jetour X70L
Чисто бензиновый Jetour X70L
Интерьер тоже один на двоих. Внутри установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На тоннеле – площадка для беспроводной зарядки, ряд «объемных» клавиш и пара неприкрытых подстаканников. Кроссовер Jetour X70L будет доступен с пяти- или семиместным салоном.

Чисто бензиновый Jetour X70L
Чисто бензиновый Jetour X70L
Чисто бензиновый Jetour X70L
В сертификате для новой «эльки» заявлены две бензиновые турбочетверки – 1.5 и 2.0 мощностью 184 и 254 л.с. соответственно. О коробках информации пока нет. Скорее всего, X70L бывает исключительно переднеприводным. Гибридный Shanhai L7 Plus тоже доступен только с передним приводом, эта модификация имеет турбомотор 1.5 (156 л.с.), 204-сильный электродвигатель и батарею емкостью 18,67 или 32,66 кВт*ч.

Гибрид Jetour Shanhai L7 Plus
Гибрид Jetour Shanhai L7 Plus
Гибрид Jetour Shanhai L7 Plus
Гибрид Jetour Shanhai L7 Plus
Гибрид Jetour Shanhai L7 Plus
По информации китайских СМИ, в продажу новый Jetour X70L поступит 10 сентября. Гибрид Jetour Shanhai L7 Plus стоит 119 900 – 165 900 юаней (примерно 1,35 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу). Бензиновый же кроссовер наверняка окажется дешевле.

кроссовер Китай авторынок новинки Jetour Jetour X70 Chery

 

