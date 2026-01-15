Новый Brabus 900 Rocket Edition дебютировал на очень крутых ностальгических колёсах

Новинки ×
15.01.2026
Легендарное германское тюнинг-ателье Brabus представило очередную итерацию своего самого мощного «гелика». Свежайший Brabus 900 Rocket Edition, сделанный на базе Mercedes-AMG G 63, имеет более изящный, чем у предшественников, аэродинамический обвес, полностью перешитый и доработанный интерьер, великолепные 24-дюймовые трёхспицевые колёса с углепластиковыми щитками и, разумеется, 900-сильный бензиновый битурбомотор V8, обеспечивающий ураганную динамику.

Прошлый Brabus 900 Rocket Edition на базе «гелика» был представлен в 2021 году, его тираж составил всего 25 экземпляров. Новая одноимённая модель из Ботропа привязана к последнему рестайлингу исходного Mercedes-Benz G-класса, который тот пережил в 2024 году, её тираж более щедрый — 30 экземпляров, но минимальная цена выросла более чем на 100 000 евро и теперь составляет 678 145 евро. Наценка связана не только с инфляцией, но и с более тщательной проработкой кузова: стало больше уникальных деталей, больше подсветки, больше вариантов кастомизации.

Новый углепластиковый обвес визуально легче, чем у предыдущего «девятисотого», даже горб на капоте выглядит теперь элегантнее. Задние двери получили новые петли, чтобы их можно было открывать на угол 90 градусов для удобства посадки/высадки. Крупная эмблема Brabus на передке теперь снабжена подсветкой. Наиболее заметное изменение — роскошные трёхспицевые колёса Brabus Monoblock II EVO Platinum Edition, напоминающие о 1980-х, когда такой дизайн был модным. Признак наших дней — три карбоновых аэродинамический щитка с надписью Brabus, установленных на каждое колесо. Размерность шин — 295/30 ZR 24 спереди и 355/25 ZR 24 сзади.

Салон, как принято у топовых моделей Brabus, полностью перешит собственной стёганой перфорированной кожей, при этом углепластиковых вставок стало больше — их теперь можно обнаружить в том числе на руле, поручнях и даже педалях. Руль вдобавок получил углепластиковые подрулевые лепестки ручного переключения передач 9-ступенчатого «автомата», каждый лепесток снабжён цветными светодиодными рисками, подсказывающим, что пора сменить ступень. Для пассажиров заднего дивана предусмотрены дублирующие приборы. В багажнике каждый покупатель Brabus 900 Rocket Edition обнаружит дорожную сумку Weekender, изготовленную из той же кожи, что и обивка сидений.

В плане техники ничего принципиально не изменилось: под капотом «девятисотого» по-прежнему молотит изрядно подкормленный бензиновый битурбомотор V8, рабочий объём которого увеличен с 4,0 до 4,5 л. Также для повышения производительности установлены более крупные турбокомпрессоры (максимальное давление наддува — 1,4 бар), изготовлены новые кованые поршни и новый коленвал, доработана система питания, залита новая программа управления.

В результате доработок максимальная отдача двигателя V8 увеличена со стоковых 585 л.с. и 850 Нм выросла до 900 л.с. и 1250 Нм, но максимальный крутящий момент ограничен на отметке 1050 Нм для сохранности ресурса трансмиссии. Громоподобный звук выхлопа обеспечивают новые выпускные коллекторы из нержавеющей стали с подсвеченными патрубками. Первую «сотню» Brabus 900 Rocket Edition набирает за 3,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч.

внедорожник тюнинг новинки Brabus Mercedes-Benz Mercedes-Benz G-класс Mercedes-AMG Mercedes-AMG G 63

 

