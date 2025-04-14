Новый брутальный кроссовер Haval H7 вышел на российский рынок

Модель китайской марки будет представлена в РФ в трёх комплектациях, цены уже известны. Производство SUV налажено на заводе в Тульской области.

На домашнем рынке кроссовер Haval DaGou второго поколения появился в начале 2023-го, при этом предшественник тоже присутствует в линейке бренда, его экспортное название – Dargo. В конце того же года стало известно о планах марки по выводу нового паркетника на мировой рынок, причём глобальная версия стала отдельной моделью, которая получила возрождённый индекс H7.

На фото: Haval H7 (версия для российского рынка)

Российское представительство Haval официально анонсировало кроссовер H7 в январе 2025-го. В середине марта был дан старт серийному производству этой модели на предприятии в Тульской области, а чуть позже появились данные о комплектациях и был опубликован российский прайс-лист. Теперь в компании объявили о старте продаж Haval H7 в РФ. Паркетник представлен в дилерской сети Haval Pro (он присоединился к кроссоверу Haval H3, внедорожникам Haval H5 и Haval H9).

Haval H7 на российском рынке предлагается с бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой, максимальная мощность которой составляет 192 л.с., крутящий момент – 320 Нм. Двигатель идёт в комплекте с семиступенчатым роботом с двумя «мокрыми» сцеплениями. В России кроссовер по умолчанию снабдили подключаемым полным приводом с межосевой электронноуправляемой муфтой.

Габаритная длина Haval H7 для РФ равна 4705 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1780 мм, а расстояние между осями – 2810 мм. Паспортный дорожный просвет – 200 мм. Салон рассчитан на пятерых седоков, объём багажника составляет 483 литра (со сложенными спинками второго ряда – 1362 литра). Версии для российского рынка достались увеличенный бачок омывающей жидкости (4,5 литра), аккумулятор большей ёмкости (70 Ач), а ещё «усиленная» антикоррозийная обработка кузова.

На фото: салон Haval H7 (версии для российского рынка)

Кроссовер Haval H7 представлен в России в трёх комплектациях – Elite, Premium и Tech Plus. Рекомендованная розничная стоимость стартовой версии равна 3 499 000 рублей. Такой SUV имеет: 18-дюймовые колёсные диски, светодиодную головную оптику, обогрев лобового стекла, форсунок омывателя, руля, функцию бесключевого доступа и кнопку запуска мотора, круиз-контроль, обивку из экокожи, центральный подлокотник с охлаждаемым боксом, подрулевые лепестки переключения передач, регулировку рулевой колонки по высоте и вылету, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, виртуальную приборку диагональю 12,3 дюйма, информационно-развлекательную систему с тачскрином на 14,6 дюйма и сервисами Яндекса, акустику с 8 динамиками, а также камеры кругового обзора.

Цена исполнения Premium (без учёта действующих акций) составляет 3 649 000 рублей. В список оснащения такого кроссовера входят: электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания, вентиляция передних кресел, подогрев заднего дивана, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков.

За топовый вариант Haval H7 Tech Plus просят не менее 3 799 000 рублей. Его отличают 19-дюймовые колесный диски, наличие панорамного люка в крыше, комбинированная отделка интерьера (экокожа плюс вставки из натуральной кожи), проекционный дисплей, а также парковочный ассистент (с функцией запоминания маршрута протяжённостью до 50 метров).