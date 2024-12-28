Новый флагманский кроссовер Lynk & Co сбросил камуфляж

Марка Lynk & Co продолжает подогревать интерес к своему новому большому кроссоверу. Следом за эскизами и фото замаскированного тестового прототипа в Сеть выложили еще несколько тизеров – уже без камуфляжа. Имя модели по-прежнему не раскрыто. Китайские профильные СМИ пишут, что паркетник носит внутризаводской индекс L946. Сам производитель ранее сообщил о том, что кроссовер займет позицию флагмана, и что в его основе лежит некая новая платформа. Наконец, известно, что Lynk & Co L946 будет подзаряжаемым гибридом. И это пока все официальные подробности.

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Китайцы полагают, что в состав установки грядущего флагмана входят бензиновый турбодвигатель 2.0 (возможно, он работает только в режиме генератора) и несколько электромоторов. То есть Lynk & Co L946 предложат с полным приводом.

Что же касается дизайна, то он выполнен в актуальном стиле марки, который уже примерили кроссоверы Lynk & Co 06, Lynk & Co 08 и Lynk & Co Z20/02, седаны Lynk & Co 07 и Lynk & Co Z10. Характерная особенность этого стиля – образующие «игреки» светодиодные секции ходовых огней. Флагманский кросс также получил гладкий «нос», стеклянную крышу, единую плашку задних фонарей и выдвижные ручки дверей (двери, скорее всего, безрамочные). Кроме того, для модели предусмотрен лидар. Ожидается, что SUV будет доступен с семи- или шестиместным салоном.

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Премьера нового кроссовера пройдет в начале следующего года. Он составит конкуренцию моделям Li L9 и Denza N9. А после того, как флагманский Линк освоит домашний рынок, его наверняка отправят на экспорт.

Напомним, изначально бренд Lynk & Co был создан компаниями Geely и Volvo (шведская марка в свою очередь принадлежит китайцам). Но осенью этого года фирма Вольво объявила о том, что продаст свою 30-процентную долю в Линке другой «дочке» Geely – компании Zeekr. Сделку планируют завершить в 2025-м. Хотя шведы, вероятно, все же успели так или иначе поучаствовать в разработке кроссовера L946.