Гибридные авто ×

Конкурента Li L9 от Lynk & Co показали живьём

26.12.2024 121 0 0

Большой кроссовер Lynk & Co поступит в продажу в следующем году. Модель будет доступна с гибридной установкой.

Новый паркетник входящего в холдинг Geely Auto бренда Lynk & Co впервые анонсировали несколько дней назад. Вчера марка распространила эскизы модели. Ну а теперь опубликованы второй тизер и фирменные фото «живой» машины в камуфляже. А вот имя SUV все еще не раскрыто. Местным СМИ кроссовер известен под внутризаводским индексом L946. Крупный паркетник станет новым флагманом марки, то есть он окажется на ступеньку выше Lynk & Co 09.

Сообщается, что в основе Lynk & Co L946 лежит некая новая платформа. Кроссовер предложат в виде подзаряжаемого гибрида, но подробностями о начинке сам производитель пока не поделился. Китайские профильные медиа считают, что в состав установки войдут бензиновый турбомотор 2.0 (возможно, он будет работать в режиме генератора) и несколько электродвигателей.

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Экстерьер оформят в актуальном фирменном стиле, знакомом по другим свежим моделям марки (среди них, например, паркетник Lynk & Co 08 и седан Lynk & Co 07). Характерная особенность этого дизайна – светодиодные «игреки» ходовых огней и единая плашка задних фонарей с «насечками». У нового флагмана также будут гладкий нос, лидар, выдвижные ручки дверей (сами двери, возможно, безрамочные) и стеклянная крыша. Ожидается, что кроссовер предложат с семи- или шестиместным салоном.

Полноценную презентацию флагманского кроссовера проведут в начале 2025-го. При этом дизайн вполне могут рассекретить и в последнюю неделю декабря. В конкуренты модели прочат Li L9 и Denza N9.

Напомним, изначально бренд Lynk & Co был создан компаниями Geely и Volvo (шведская марка в свою очередь принадлежит китайцам). Однако осенью нынешнего года фирма Вольво заявила о том, что решила продать свою 30-процентную долю в Линке другой «дочке» Geely – компании Zeekr. Сделку планируют завершить как раз в 2025-м. Впрочем, шведы, видимо, все же успели так или иначе поучаствовать в разработке кроссовера L946.

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