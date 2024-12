Изображения: Lynk & Co, weibo.com/lynkco

Lynk & Co показал дизайн нового флагманского кроссовера

Премьера большого паркетника бренда Lynk & Co намечена на начало следующего года. Внешность оформят в актуальном фирменном стиле. Известно, что модель будет доступна с гибридной установкой.

Первый тизер нового кроссовера Lynk & Co был опубликован всего несколько дней назад. А теперь бренд поделился эскизами модели. Товарное имя паркетника по-прежнему не объявлено, при этом китайские профильные медиа пишут, что SUV носит внутризаводской индекс L946. Официальных подробностей о технике тоже все еще нет. В компании лишь заявили о том, что кроссовер построен на некой новой платформе и что его предложат в виде подзаряжаемого гибрида. Ну и еще известно, что грядущий паркетник окажется новым флагманом Lynk & Co, то есть в гамме марки он окажется на ступеньку выше модели Lynk & Co 09.

Как и ожидалось, экстерьер оформят в актуальном фирменном стиле бренда, который уже примерили паркетники Lynk & Co 06, Lynk & Co 08 и Lynk & Co Z20/02, седаны Lynk & Co 07 и Lynk & Co Z10. Его главная характерная особенность – светодиодные «игреки» дневных ходовых огней. Новому кроссоверу также достанутся объединенные между собой стеклянной полоской узкие фары, выдвижные ручки дверей, единая плашка задних фонарей и крупные колеса. Кстати, тестовый образец уже попадался фотошпионам. Так вот, у машины на тех снимках еще был лидар. По предварительным данным, кроссовер предложат с семи- или шестиместным салоном.

Тизер нового кроссовера

Что же касается «начинки», то китайцы полагают, что в состав установки войдет бензиновый турбомотор 2.0 и несколько электродвигателей. То есть кроссовер, вероятно, будет доступен с полным приводом. Презентацию новинки проведут в начале следующего года.

Напомним, Lynk & Co был создан Geely и Volvo (шведская марка в свою очередь принадлежит китайцам). Однако осенью нынешнего года фирма Вольво заявила о том, что решила продать свою 30-процентную долю в Линке другой «дочке» Geely – компании Zeekr. Сделку планируют завершить как раз в 2025-м. Впрочем, шведы, видимо, все же успели так или иначе поучаствовать в создании нового флагмана.