Гибридные авто ×

Lynk & Co показал дизайн нового флагманского кроссовера

25.12.2024 293 0 0

Премьера большого паркетника бренда Lynk & Co намечена на начало следующего года. Внешность оформят в актуальном фирменном стиле. Известно, что модель будет доступна с гибридной установкой.

Первый тизер нового кроссовера Lynk & Co был опубликован всего несколько дней назад. А теперь бренд поделился эскизами модели. Товарное имя паркетника по-прежнему не объявлено, при этом китайские профильные медиа пишут, что SUV носит внутризаводской индекс L946. Официальных подробностей о технике тоже все еще нет. В компании лишь заявили о том, что кроссовер построен на некой новой платформе и что его предложат в виде подзаряжаемого гибрида. Ну и еще известно, что грядущий паркетник окажется новым флагманом Lynk & Co, то есть в гамме марки он окажется на ступеньку выше модели Lynk & Co 09.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Как и ожидалось, экстерьер оформят в актуальном фирменном стиле бренда, который уже примерили паркетники Lynk & Co 06Lynk & Co 08 и Lynk & Co Z20/02, седаны Lynk & Co 07 и Lynk & Co Z10. Его главная характерная особенность – светодиодные «игреки» дневных ходовых огней. Новому кроссоверу также достанутся объединенные между собой стеклянной полоской узкие фары, выдвижные ручки дверей, единая плашка задних фонарей и крупные колеса. Кстати, тестовый образец уже попадался фотошпионам. Так вот, у машины на тех снимках еще был лидар. По предварительным данным, кроссовер предложат с семи- или шестиместным салоном.

Тизер нового кроссовера

Что же касается «начинки», то китайцы полагают, что в состав установки войдет бензиновый турбомотор 2.0 и несколько электродвигателей. То есть кроссовер, вероятно, будет доступен с полным приводом. Презентацию новинки проведут в начале следующего года.

Напомним, Lynk & Co был создан Geely и Volvo (шведская марка в свою очередь принадлежит китайцам). Однако осенью нынешнего года фирма Вольво заявила о том, что решила продать свою 30-процентную долю в Линке другой «дочке» Geely – компании Zeekr. Сделку планируют завершить как раз в 2025-м. Впрочем, шведы, видимо, все же успели так или иначе поучаствовать в создании нового флагмана.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Lynk&Co Geely

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии «Пять бутылок для автовладельца»: какую автохимию для ухода и обслуживания стоит иметь в машине Современная автохимия позволяет решать многие задачи комплексно и с разных сторон. Одни средства дополняют другие и совместно усиливают эффект. Мы собрали три комплексных набора «по пять бут... 254 0 1 24.12.2024
Статьи / Популярные вопросы Почему дизельные моторы крутятся до меньших оборотов, чем бензиновые Извечная дилемма выбора между бензиновыми и дизельными моторами для многих заключается в непонимании того, почему бензиновые крутятся до высоких оборотов и развивают высокую мощность, а дизе... 13351 1 0 23.12.2024
Статьи / Новые авто Британский дух, скорый рестайлинг и неприятный сюрприз: обзор Rox 01 Под конец года список китайских автомобильных брендов, официально представленных в России, пополнился ещё одной строкой. Молодая компания Rox Motor, основанная в 2021 году, привезла к нам св... 1833 6 0 21.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66668 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53368 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21947 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
6 Грузовик Первый на родине, не последний в мире: репортаж с китайских заводов Sinotruk
6 Кроссовер Британский дух, скорый рестайлинг и неприятный сюрприз: обзор Rox 01
6 Внедорожник Ваше величество, добро пожаловать в грязь: тест-драйв Tank 700
Новые комментарии
Change privacy settings