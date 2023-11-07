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Новый Ford Shelby F-250 Super Baja: «летающий» дизельный гигант

07.11.2023 223 0 0

Компания Shelby American продолжает расширять бизнес в сторону тяжёлых пикапов: представлен дизельный Ford Shelby F-250 Super Baja 2023 модельного года с обновлённым дизайном и подвеской, приспособленной для быстрой езды по бездорожью.

Кэрролл Шелби прославился как выдающийся конструктор спорткаров и гоночных автомобилей, но сегодня основанная им компания зарабатывает денежки в основном на тюнинге пикапов: в портфолио Shelby American есть уже десятки комплексно доработанных Ford F-150, в том числе представленный минувшим летом юбилейный Ford F-150 Shelby Centennial Edition. Два года назад Shelby выпустила тяжёлый пикап Ford Shelby F-250 Super Baja, но в прошлом году всё семейство Ford F-Series Super Duty пережило смену поколений, и компании Shelby тоже пришлось следом готовить новый продукт того же класса, тем более что клиенты очень просили.

Пикапы Ford F-Series Super Duty — это в первую очередь «рабочие лошадки» с выдающимися буксирными способностями, но некоторые владельцы не прочь погонять на таких тяжеловесах по пескам, камням и буеракам, тюнинг тяжёлых пикапов становится всё более популярным — например, новый пикап Harley-Davidson сделан на базе Ford F-250.

Shelby берёт за основу своего Super Baja стоковый Ford F-250 в комплектации Lariat Ultimate 4x4, оснащённый 6,7-литровым турбодизелем V8 Power Stroke (482 л.с., 1424 Нм) в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Форсированный заводской вариант этого же мотора выдаёт 507 л.с. и 1627 Нм — это важно, так как силовой агрегат Shelby в данном случае не трогает и всё внимание уделяет подвеске и стилю.

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Слово Baja в названии отсылает к одноимённой серии гонок на внедорожниках по степям и пустыням, где подвеска автомобиля часто испытывает ударные нагрузки. Ford Shelby F-250 Super Baja оснащён комплексно доработанной подвеской: дорожный просвет увеличен с помощью новых рычагов и компонентов BDS Suspension, установлены регулируемые амортизационные стойки Fox 2.5 с внешними резервуарами, в рулевой механизм интегрированы два демпфера Fox 2.0, днище защищено металлическими листами, кастомные 20-дюймовые литые колёса обуты в 37-дюймовые «зубастые» шины BFGoodrich Mud Terrain T/A KM3.

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К внешним особенностям Ford Shelby F-250 Super Baja также относятся вентиляционные прорези в капоте, новая радиаторная решётка с крупной надписью Shelby, стальные силовые бамперы с выставленными напоказ буксировочными проушинами, дополнительные огни и центральный светодиодный прожектор на передке, расширители колёсных арок, новые выдвижные подножки с подсветкой, новые выхлопные патрубки, защитная дуга в кузове с креплениями для двух запасных колёс и светодиодной «люстрой» сверху, дополнительная тонировка окон и декоративный виниловый декор от Shelby. Салон заново обшит кожей и замшей контрастных цветов и декорирован лакированным карбоном, установлен гоночный педальный узел, на пол уложены фирменные коврики с вышивкой Shelby.

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Ford Shelby F-250 Super Baja 2023 модельного года будет изготовлен тиражом 300 экземпляров, цена — от 154 995 долларов США, в неё входит стоимость стокового пикапа.

Добавим, что тюнинг спорткаров по-прежнему составляет важную часть бизнеса компании Shelby American, причём её специалисты даже умудряются реализовывать старые задумки Кэрролла Шелби, что было продемонстрировано в прошлом году на монструозном 1318-сильном купе Shelby GT500 Code Red.

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