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  • Новый «гадкий утёнок» готовится к премьере: тизеры дешёвого электромобиля Citroen 2CV

Новый «гадкий утёнок» готовится к премьере: тизеры дешёвого электромобиля Citroen 2CV

05.10.2026 264 0 0
Новый «гадкий утёнок» готовится к премьере: тизеры дешёвого электромобиля Citroen 2CV

Премьера нового Citroen 2CV состоится в воскресенье 11 октября, накануне открытия Парижского автосалона, а пока можно взглянуть на официальные тизеры. На рынок новый Citroen 2CV выйдет в 2028 году. Ожидается, что его цена в базовой комплектации не превысит 15 000 евро.

Гарантировать цену в 15 000 евро на 2028 год сейчас, конечно, трудновато, но корпорация Stellantis, которой принадлежит марка Citroen, постарается удержать минимальную цену на этой отметке. По крайней мере, ничто не мешает выпустить ограниченную партию по такой цене, а дальше как получится.

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Напомним, что новый Citroen 2CV был официально анонсирован в мае этого года, хотя слухи о его разработке появились в западных СМИ задолго до этого. Новый Citroen 2CV будет частью разрабатываемого корпорацией Stellantis семейства ультрабюджетных электромобилей E-Car. Эти электромобили будут относиться к новой льготной категории транспортных средств M1E с упрощёнными требованиями к безопасности, что позволит обеспечить им доступные цены.

Подробностей о платформе E-Car пока нет, весной был лишь опубликован её рендер в презентации новой стратегии развития FaSTLAne 2030 корпорации Stellantis. Ясно, что ожидать большой мощности и большого запаса хода за 15 000 евро не приходится, штатное оснащение будет скудным, но за доплату можно будет получить различные удобства. Производиться новый Citroen 2CV будет в Италии на заводе в Помильяно-д’Арко вместе с родственным бюджетным электромобилем Fiat.

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Официальные тизеры дают понять, что новый Citroen 2CV будет очень похож на своего исторического предка — классический Citroen 2CV. Будут горбатый профиль, сильно выпирающие колёсные арки, фары в отдельных корпусах, продольные выштамповки на капоте, вращающиеся дверные ручки и колёса в ретро-стиле.

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Зонтик и упаковка яиц на тизерах — это тоже отсылка к классическому Citroen 2CV. Разработка классического Citroen 2CV началась ещё в середине 1930-х как максимально дешёвого автомобиля для сельских жителей, на котором можно было бы без повреждений довезти до рынка корзину куриных яиц — отсюда выдающаяся плавность хода. Идея автомобиля изначально была сформулирована как «четыре колеса под зонтиком». Название 2CV указывало на налоговую мощность в две лошадиные силы. В народе Citroen 2CV прозвали «гадким утёнком» и «железной улиткой».

Классический Citroen 2CV
Классический Citroen 2CV
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Классический Citroen 2CV
Классический Citroen 2CV
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Классический Citroen 2CV
Классический Citroen 2CV
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Классический Citroen 2CV
Классический Citroen 2CV
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Классический Citroen 2CV
Классический Citroen 2CV
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Из-за Второй мировой войны разработка Citroen 2CV затянулась, серийный образец был представлен лишь в октябре 1948 года на Парижском автосалоне, производство началось в 1949 году и продолжалось до 1990 года включительно. Совокупный тираж Citroen 2CV превысил 3,8 млн шт. За время своей конвейерной жизни Citroen 2CV пережил несколько рестайлингов, обзавёлся различными кузовными модификациями и стал базисом для других моделей, в том числе для классического Citroen Ami.


Новый Citroen 2CV едва ли станет таким же массовым, как его исторический предок — хотя бы потому, что это электромобиль со всеми вытекающими из этого ограничениями. Тем не менее его ретро-дизайн и доступная цена станут хорошим залогом для успеха на европейском рынке.

электромобиль новинки Citroen Citroen 2CV
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