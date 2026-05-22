Новый Citroen 2CV анонсирован официально: народный автомобиль за 15 000 евро

Французская марка Citroen, входящая в состав корпорации Stellantis, в 2028 году вернёт на рынок легендарную модель 2CV в виде дешёвого электромобиля, разработанного в рамках проекта E-Car. Производиться новый Citroen 2CV будет в Италии на заводе в Помильяно-д’Арко вместе с родственным бюджетным электромобилем Fiat.

Слухи о возрождении Citroen 2CV периодически всплывают в европейской прессе последние лет двадцать, но только теперь они подтверждены официально — новому «де шво» (так по-французски читается индекс 2CV) быть, причём быть ему внешне очень похожим на своего исторического предка, которого из-за специфического дизайна прозвали в народе «гадким утёнком». Короче говоря, ждём горбатый профиль и довольно сильно выпирающие колёсные арки.

Разработка классического Citroen 2CV началась ещё в середине 1930-х как максимально дешёвого автомобиля для сельских жителей, на котором можно было бы без повреждений довезти до рынка корзину куриных яиц — отсюда выдающаяся плавность хода. Название 2CV указывало на налоговую мощность в две лошадиные силы.

Из-за Второй мировой войны разработка Citroen 2CV затянулась, серийный образец был представлен лишь в октябре 1948 года на Парижском автосалоне, производство началось в 1949 году и продолжалось до 1990 года включительно. Совокупный тираж Citroen 2CV превысил 3,8 млн шт. За время своей конвейерной жизни Citroen 2CV пережил несколько рестайлингов, обзавёлся различными кузовными модификациями и стал базисом для других моделей, в том числе для классического Citroen Ami.

Новый Citroen 2CV будет частью разрабатываемого корпорацией Stellantis семейства ультрабюджетных электромобилей E-Car, анонсированного ранее на этой неделе. Эти электромобили будут относиться к новой льготной категории транспортных средств M1E с упрощёнными требованиями к безопасности, что позволит обеспечить им доступные цены: ожидается, что в базовой комплектации новый Citroen 2CV будет стоить около 15 000 евро.

Подробностей о платформе E-Car пока нет, но есть её изображение из опубликованной вчера презентации новой стратегии развития Stellantis, получившей название FaSTLAne 2030. Рендер даёт основание предположить, что электромобили E-Car будут очень компактными (вряд ли длиннее четырёх метров) и с минимальными свесами кузова. Также в презентации засвечен рендер электромобиля Fiat из семейства E-Car: он, в отличие от нового Citroen 2CV, будет иметь угловатый кузов в духе хэтчбека Panda первого поколения. Название модели Fiat из семейства E-Car пока не раскрыто, но ожидается, что слово Panda будет, как минимум, его частью.

Другие модели из семейства E-Car пока не анонсированы, но ожидается, что их будет довольно много, в том числе коммерческие фургончики. Помимо марок Citroen и Fiat электромобили семейства E-Car наверняка появятся у Opel. Всё семейство будет производиться в Италии на заводе в Помильяно-д’Арко, который сейчас выпускает устаревший бензиновый хэтчбек Fiat Panda третьего поколения и компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale.

Более подробная информация о новом Citroen 2CV будет раскрыта в октябре этого года в рамках Парижского автосалона.

