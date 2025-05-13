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Новый Jeep Compass, возрождение Volvo XC70 и падение российского авторынка
Автор:
Максим Берёзкин
Новый Jeep Compass, возрождение Volvo XC70 и падение российского авторынка
13.05.2025
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Jeep представил Compass нового поколения, Volvo возрождает XC70 в виде кроссовера, а российский авторынок падает третий месяц подряд. Здесь неделя на Колесах – поехали!
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