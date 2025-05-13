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  • Новый Jeep Compass, возрождение Volvo XC70 и падение российского авторынка

Новый Jeep Compass, возрождение Volvo XC70 и падение российского авторынка

13.05.2025 119 0 0
Jeep представил Compass нового поколения, Volvo возрождает XC70 в виде кроссовера, а российский авторынок падает третий месяц подряд. Здесь неделя на Колесах – поехали!
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