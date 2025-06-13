Корейский автопроизводитель готовит второе поколение своего флагманского кроссовера, и прототипы модели уже несколько раз были замечены во время испытаний. Как будет выглядеть новинка?

Среднеразмерный кроссовер Telluride первого и единственного пока поколения был представлен в начале 2019 года на Детройтском автосалоне. В техническом плане он идентичен дебютировавшему чуть ранее Hyundai Palisade. В апреле 2022 года паркетник пережил рестайлинг, а сейчас Kia готовит полностью новое поколение, и имеющиеся шпионские фотографии тестовых образцов позволяют нам составить первое представление о его внешнем виде.

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Как и в случае с первой генерацией, новый Telluride будет очень близок к модели Palisade второго поколения, дебютировавшей в конце прошлого года. И в этом случае сходство будет не только техническим, но и визуальным. Как минимум, у новинки схожие пропорции кузова с достаточно сильно наклонёнными задними стойками кузова и практически идентичные «скрытые» передние стойки. При этом уже видно, что передние крылья лишатся глубоких выштамповок, вместо них будут едва заметные выступы (скорее всего, такие же появятся и на задних крыльях). Передняя часть у Kia будет полностью оригинальная, на фотографиях прототипов уже проглядываются черты вертикальных блоков фар с полосками габаритных огней, перекликающиеся с другими новыми кроссоверами Kia. Сзади также частично видна графика габаритных огней, состоящая из пары вертикальных полосок с каждой стороны. Вполне вероятно, задние стойки будут выполнены в стиле новых электрокроссоверов бренда. В отличие от последних, ниша номерного знака у Telluride по-прежнему будет располагаться на крышке багажника.

Рендер нового Kia Telluride

Как уже говорилось, новый Telluride разделит техническую начинку с Hyundai Palisade вnорого поколения. У него же будет позаимствована гибридная силовая установка, состоящая из 262-сильного турбодвигателя 2.5 и 73-сильного электромотора, совокупная отдача – 334 л.с. Для сравнения, нынешний паркетник располагает безальтернативным бензиновым 3,8-литровым атмосферным V6 мощностью 295 л.с.

Рендер нового Kia Telluride

Премьера нового Kia Telluride ожидается в начале 2026 года. В отличие от Palisade, выпускающегося в Южной Корее, Telluride будет производиться в США и, соответственно, будет ориентирован на американский рынок.

Напомним, на прошлой неделе дебютировал обновлённый короткий Kia Sportage.