  • Новый кроссовер Hongqi HS7 для России: подробности об оснащении

07.08.2025 95 0 0

Российским клиентам кроссовер HS7 второго поколения предложат с двухлитровым турбомотором, полным приводом и классическим автоматом. Модель будет иметь довольно внушительный список оборудования.

О том, что в РФ станут продавать кроссовер Hongqi HS7 новой, второй по счету генерации, официально было объявлено еще осенью 2024-го. В начале года нынешнего местное подразделение принадлежащего концерну FAW премиум-бренда сообщило о получении сертификата на модель. А теперь российский офис поделился подробностями об оснащении, вдобавок анонс нового SUV появился на потребительском сайте Hongqi.

Напомним, в Китае «второй» Hongqi HS7 дебютировал в 2023 году, и он проще предшественника, который тоже был представлен в России. Новый кроссовер построен на переднеприводной «поперечной» платформе, тогда как в основе «первого» HS7 лежит «тележка» с продольным расположением мотора и основным задним приводом. Длина свежего SUV равна 4995 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2920 мм. Для сравнения, длина прежнего Hongqi HS7 составляет 5035 мм, расстояние между осями – 3008 мм.

Внешность выполнена в актуальном фирменном стиле Hongqi. Кроссовер имеет внушительную радиаторную решетку с хромированными вертикальными плашками (плюс активные жалюзи) и двухэтажную головную оптику, задние фонари объединены между собой светящейся и блестящей полосками. Нашему Hongqi HS7 обещаны 20-дюймовые диски. В салоне – виртуальная приборка и мультимедиа с вертикальным планшетом. Российским клиентам Hongqi HS7 будет доступен в семиместном исполнении.

В списке оборудования адресованного РФ кроссовера также заявлены: электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания, обивка из натуральной кожи Nappa, атмосферная подсветка интерьера (253 варианта цветов), складные столики для задних пассажиров, салонное зеркало с автозатемнением, две площадки для беспроводной зарядки (на 40 и 15 Вт). За безопасность отвечают шесть «эйрбэгов», камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, предупреждения о наезде сзади, мониторинга «слепых» зон и помощи при выезде с парковки задним ходом.

Новый Hongqi HS7 оснащается бензиновым турбомотором 2.0 с непосредственным впрыском. Двигатель вдобавок имеет «мягкогибридный» довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. На нашей версии HS7 мотор выдает 245 л.с. и 380 Нм, коробка – классический восьмиступенчатый автомат Aisin. Кроссовер предложат с полным приводом (с гидравлической муфтой BorgWarner). Сообщается, что первую «сотню» HS7 наберет за 8,8 секунды.

В продажу Hongqi HS7 нового поколения поступит в ближайшее время, цены еще не раскрыты.

