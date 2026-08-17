Новый кроссовер Voyah Passion S: раскрыты все версии

Как и предполагалось, свежий электрокросс марки Voyah бывает не только с полным, но и с задним приводом. При этом уже в базе модель имеет довольно внушительный список оборудования.

Заказы на свой новый электрический паркетник принадлежащий концерну Dongfeng бренд Voyah начал принимать в конце июля. Китайское название модели – Chasing Light S, международное – Passion S. Напомним, что последнее имя, но без литеры S, носит и знакомый россиянам седан Voyah, хотя с четырехдверкой у кроссовера мало общего. Паркетник дебютировал в полноприводном топовом исполнении Ultra+. Так вот теперь в Китае представлены все версии и опубликован точный прайс-лист.

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Длина Voyah Passion S равна 5050 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1656 мм, колесная база – 3000 мм. Паркетник «стоит» на 21-дюймовых дисках. Объем багажника – 584 литра (вместе с подпольем), со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1744 литров. Спереди есть дополнительный отсек на 80 литров.

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Всего у кроссовера три комплектации. Вне зависимости от версии Voyah Passion S имеет 800-вольтовую архитектуру и адаптивные амортизаторы. Базовый паркетник и «среднее» исполнение – заднеприводные, с 408-сильным электромотором (390 Нм). Самому дешевому Voyah Passion S досталась батарея емкостью 81 кВт*ч. Запас хода такой пятидверки составляет 630 км по китайскому циклу CLTC, первую «сотню» этот вариант наберет за 6,7 секунды. Более дорогой заднеприводный Passion S получил аккумулятор на 98 кВт*ч, дальнобойность – уже 740 км, с 0 до 100 км/ч «средняя» версия разгоняется за 6,9 секунды. Ну а два мотора топового кроссовера вместе выдают 646 л.с. и 765 Нм, такой кросс тоже оснащен батареей емкостью 98 кВт*ч, вариант Ultra+ вдобавок имеет пневмоподвеску. Запас хода топ-версии – 700 км, с места до 100 км/ч она разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость едина для всех вариантов – 200 км/ч.

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Как несложно догадаться, паркетник адресован молодежной аудитории. У Voyah Passion S «мускулистые» бока, безрамочные двери с полускрытыми ручками, стеклянная крыша, двухэтажная головная оптика и монофонарь. В нижней части бампера есть активные заслонки, а на крышке капота и передних крыльях – дополнительные воздуховоды. За доплату можно заказать спортивный обвес из карбона, включая антикрыло.

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Кстати, спортивный имидж подчеркивает и рекламная кампания. Так, Voyah выложила в Сеть видео, в котором Passion S повторил трюк в тоннеле, который 16 лет назад проделал Михаэль Шумахер на Mercedes-Benz SLS AMG. Китайский паркетник смог проделать «мертвую петлю», то есть проехать по потолку тоннеля. Правда, пользователи поначалу усомнились в реальности произошедшего, списав все на нейросети. Но затем Voyah опубликовала еще один ролик, с кадрами, снятыми с нескольких ракурсов, — мол, это все взаправду.

Все версии Voya Passion S имеют узкий приборный экран на 8,8 дюйма и гигантское табло мультимедийной системы, состоящее из двух дисплеев (каждый диагональю 15,6 дюйма). Мультимедиа работает на операционке от Huawei. В списке стандартного оборудования также значатся: аудиосистема с 23 динамиками, трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, подогрев и вентиляция всех кресел, массажер передних сидений и автопилот ADS 5 от упомянутой фирмы Huawei (включает четыре лидара, в том числе, 896-строчный над лобовым стеклом). Начиная со «средней» комплектации появляются проекционный дисплей и спрятанный в центральном подлокотнике бокс с функциями подогрева и охлаждения. Полноприводный кроссовер Voyah Passion S Ultra+ вдобавок способен «рычать», как суперкар. Среди опций – аудиосистема с 27 динамиками (включая динамики в подголовниках передних сидений), функция «невесомости» для передних кресел и расширенный комплекс водительских ассистентов.

Заднеприводный кроссовер Voyah Passion S без учета акций обойдется в 229 900 – 255 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,9 млн – 3,2 млн рублей по актуальному курсу. Реальная цена полноприводного Passion S Ultra+, как водится в Китае, оказалась ниже, чем на этапе предзаказа: 279 900 юаней (3,5 млн рублей). Главным конкурентом новинки Voyah является кроссовер Xiaomi YU7, плюс на подходе еще Luxeed RX.