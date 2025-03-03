Буквально на днях в Сети была опубликована первая фотография прототипа новой версии Гранты, и мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

Модель Granta в гамме отечественного автопроизводителя в 2011 году. Изначально она представляла из себя удешевлённый вариант Калины в кузове седан. А с 2018 года оба семейства были объединены в одно с именем Granta и включали в себя различные варианты кузова: седан, универсал, хэтчбек и лифтбек. Есть также и вседорожная модификация автомобиля, которая пока предложена только в виде универсала. Однако уже скоро компанию ему может составить версия, сделанная на базе лифтбека.

Стандартный лифтбек Lada Granta 1 / 3 Стандартный лифтбек Lada Granta 2 / 3 Стандартный лифтбек Lada Granta 3 / 3

Пока у нас в распоряжении единственная фотография частично замаскированного тестового образца, однако можно предположить, что характер изменений во внешнем виде будет аналогичен универсалу. Прежде всего. Лифтбек получит заметно увеличенный дорожный просвет (заявленный производителем клиренс универсала составляет 198 мм, что на 22 мм больше показателя обычной модели). Кросс-версию легко узнать по чёрному пластиковому обвесу, включающему в себя накладки на колёсные арки, пороги и нижнюю часть бамперов. Вероятно, лифтбек по аналогии с универсалом получит ряд чёрных деталей: дверные ручки, боковые зеркала, широкие молдинги дверей и накладку над нишей номерного знака. Также появятся новые колёсные диски, изображённый на рендерах лифтбек позаимствовал их у кросс-универсала.

Рендер кросс-лифтбека Lada Granta

Нынешний лифтбек, как и кросс-универсал, предлагается с двумя моторами объёмом 1,6 литра и мощностью 90 и 106 л.с. По предварительным данным, новая вседорожная модификация получит богатое оснащение, в которое войдут противотуманные фары, климат-контроль, круиз-контроль, мультимедию с сервисами Яндекса и электростеклоподъёмники.

Рендер кросс-лифтбека Lada Granta

Дебют новинки ожидается в течение этого года. Между тем, несколько дней назад был рассекречен интерьер ещё одной новинки, которая пойдёт в производство в этом году — Lada Iskra.