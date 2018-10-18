На сегодняшний момент в гамме АВТОВАЗа нет трёхдверных моделей, хотя за историю отечественной компании их было несколько. Как мог бы выглядеть такой автомобиль на базе обновлённой Гранты?

18 Окт Трёхдверная Lada Granta: какой она может быть

Месяц назад мы выпустили рендеры кросс-лифтбека Granta, и читатели в комментариях заинтересовались, какой могла бы получиться трёхдверная версия автомобиля, поэтому мы решили пофантазировать на заданную тему. Самой известной и популярной отечественной «трёхдверкой» является, безусловно, ВАЗ-2108, появившийся в 1983 году. Об успешности автомобиля можно судить по цифрам статистики: за период до 1994 года было произведено почти 900 тысяч «восьмёрок». Ему на смену в 2004 году пришла модель ВАЗ-2113 с новой передней частью, пластиковым обвесом и другим салоном. Была трёхдверная модель и у «десятого» семейства – Lada 112 Coupe, производившаяся с 2002 по 2009 год. Наследником этого автомобиля стала Priora Coupe, продержавшаяся на конвейере до конца 2014 года. Стоит отметить, что более поздним трёхдверкам не удалось достичь уровня популярности «восьмёрки», и это неудивительно: конкуренция на рынке несравнимо выше, чем была в 80-х и начале 90-х, да и покупатели всё сильнее тяготеют к практичности. То есть, трезво говоря, появление новой ВАЗовской «трёхдверки» маловероятно. Но вдруг?

За основу для рендеров мы взяли рестайлинговый лифтбек Гранта. Колёсная база осталась прежней, а центральная стойка заметно переместилась назад. Теперь у автомобиля есть широкие двери, облегчающие посадку на задний ряд сидений. Подоконная линия сделана более восходящей в задней части хэтчбека, также чуть выше теперь расположены ручки боковых дверей.

Представленная в августе обновлённая Гранта предлагается в четырёх вариантах кузова, самым доступным из которых является седан – от 419 900 рублей (1.6 МТ, 87 л.с.). На 17 тысяч дороже оцениваются базовые версии хэтчбека и лифтбека в том же исполнении, и ещё на 10 тысяч больше придётся отдать за универсал.

Кстати, в начале месяца был опубликован список бестселлеров российского рынка, Гранта – на первом месте. Также на днях стали известны цены модели Lada Xray Cross.