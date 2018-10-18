Трёхдверная Lada Granta: какой она может быть

Трёхдверная Lada Granta: какой она может быть

97 0 0
На сегодняшний момент в гамме АВТОВАЗа нет трёхдверных моделей, хотя за историю отечественной компании их было несколько. Как мог бы выглядеть такой автомобиль на базе обновлённой Гранты?

Месяц назад мы выпустили рендеры кросс-лифтбека Granta, и читатели в комментариях заинтересовались, какой могла бы получиться трёхдверная версия автомобиля, поэтому мы решили пофантазировать на заданную тему. Самой известной и популярной отечественной «трёхдверкой» является, безусловно, ВАЗ-2108, появившийся в 1983 году. Об успешности автомобиля можно судить по цифрам статистики: за период до 1994 года было произведено почти 900 тысяч «восьмёрок». Ему на смену в 2004 году пришла модель ВАЗ-2113 с новой передней частью, пластиковым обвесом и другим салоном. Была трёхдверная модель и у «десятого» семейства – Lada 112 Coupe, производившаяся с 2002 по 2009 год. Наследником этого автомобиля стала Priora Coupe, продержавшаяся на конвейере до конца 2014 года. Стоит отметить, что более поздним трёхдверкам не удалось достичь уровня популярности «восьмёрки», и это неудивительно: конкуренция на рынке несравнимо выше, чем была в 80-х и начале 90-х, да и покупатели всё сильнее тяготеют к практичности. То есть, трезво говоря, появление новой ВАЗовской «трёхдверки» маловероятно. Но вдруг?

Lada Granda 3d front1

За основу для рендеров мы взяли рестайлинговый лифтбек Гранта. Колёсная база осталась прежней, а центральная стойка заметно переместилась назад. Теперь у автомобиля есть широкие двери, облегчающие посадку на задний ряд сидений. Подоконная линия сделана более восходящей в задней части хэтчбека, также чуть выше теперь расположены ручки боковых дверей.

Lada Granda 3d rear1

Представленная в августе обновлённая Гранта предлагается в четырёх вариантах кузова, самым доступным из которых является седан – от 419 900 рублей (1.6 МТ, 87 л.с.). На 17 тысяч дороже оцениваются базовые версии хэтчбека и лифтбека в том же исполнении, и ещё на 10 тысяч больше придётся отдать за универсал.

Кстати, в начале месяца был опубликован список бестселлеров российского рынка, Гранта – на первом месте. Также на днях стали известны цены модели Lada Xray Cross.

Теги: Новинки , Рендеры "Колёса.ру" , бюджетные автомобили , бюджетные хэтчбеки , российские автомобили , трёхдверные хэтчбеки , Granta , Granta лифтбек , Lada
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
70 Новости / Новинки
Пополнение в семействе: Lada Xray Cross пустили в серию
15 Новости / Авто и бизнес
Переход АВТОВАЗа на платформу Renault-Nissan затронет и Ладу Весту!
9 Новости / Авторынок
Российские автомобилисты выбирают «механику»
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / В России
Об угрозе роста цен на бензин в 2019 году наконец заговорили «наверху»

С инициативой, которая призвана снизить давление на розничные цены на автомобильное топливо, выступили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

5203 0 1
Новые статьи Смотреть все
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

9856 0 0
Статьи / Интересно
Пять причин любить и ненавидеть Great Wall Hover

В истории молодой (ее первый автомобиль появился на свет в 1996 году) компании Great Wall Motors модель Hover занимает особое место. Именно эта модель под именами Hover, Hover CUV, Hover H3, Haval H3, Hafu и X240…

5845 0 4
Статьи / Авто Недели
Кабриолет из “копейки”: стоит ли покупать реплику Fiat 124 Cabriolet за миллион рублей?

Мечты многих любителей прекрасного в советские годы были связаны с проектом, который не стал серийным даже у себя на родине, в Италии. Fiat 124, переродившийся в СССР в знакомую каждому “копейку”, был слишком хорош,…

2461 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Primera P12 с пробегом: слишком умный климат-контроль и отваливающаяся задняя балка

Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное - многие почему-то считают его дико “ломучим” и…

1862 4 0
Выбор авто / Подержанные авто
Infiniti FX S50 с пробегом: в коробке горит проводка, в моторах — катализаторы

Infiniti FX способна понравится многим. Кому-то - форматом кросс-купе, кому-то - мощными моторами или очень качественным салоном. А кто-то просто клюнет на огромные красивые “тапки”, которых нет и у более дорогих машин.…

3067 0 2
Выбор авто / Подержанные авто
Infiniti FX S50 с пробегом: “червяки” центрального замка и “крокодил” в салоне

Не секрет, что внедорожник у нас редко кто покупает для того, чтобы лазать по грязи. В лучшем случае он нужен из-за просторного салона, в худшем - “для понтов”. А если так, что заднюю часть большого кузова вполне можно…

3965 7 4
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

178198 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

170325 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

66684 37 4
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

24729 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

17548 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

12805 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

37131 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

11822 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

11129 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

395869 6 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

265987 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

78951 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?