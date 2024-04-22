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  • Новый модельный год принёс кроссоверу Jeep Commander мощный мотор

Новый модельный год принёс кроссоверу Jeep Commander мощный мотор

22.04.2024 108 0 0

Гамму трехрядного Джипа пополнила бензиновая турбочетверка 2.0 семейства Hurricane. Вместе с новым мотором модель также получила версию Blackhawk с расширенным черным декором.

Прежде в линейке марки Jeep присутствовали два разных кроссовера с возрожденным именем Commander (изначально это название принадлежало внедорожнику): один для Китая, второй – для Латинской Америки. Но в 2022-м китайский SUV прекратил свое существование вместе с локальным СП GAC FCA – спросом эта модель не пользовалась. А вот латиноамериканский трехрядный Jeep Commander оказался вполне успешным: он дебютировал в 2021 году, его ближайшим родственником является Jeep Compass, для этого региона оба паркетника производит бразильский завод. И теперь этот Commander довели до нового модельного года – премьера состоялась в Бразилии.

Бразильский Jeep Commander в новой топ-версии Blackhawk
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Бразильский Jeep Commander в новой топ-версии Blackhawk
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Бразильский Jeep Commander в новой топ-версии Blackhawk
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Главная обновка – бензиновая турбочетверка 2.0 семейства Hurricane, которая выдает 272 л.с. и 400 Нм. Таким же двигателем оснащается пикап Ram Rampage, вдобавок его недавно начали ставить и на местный Jeep Compass. Jeep Commander с этим турбомотором имеет девятиступенчатый автомат и полный привод. Кроме того, новой модификации перенастроили подвеску. Объявлено, что трехрядный кроссовер с 2.0 Hurricane наберет первую «сотню» за 7 секунд, максимальная скорость – 220 км/ч.

Бразильский Jeep Commander в новой топ-версии Blackhawk

Как и прежде, бразильцам Jeep Commander также доступен с битопливной турбочетверкой 1.3 T270 Flex (бензин/этанол – 180/185 л.с., 270 Нм) в сочетании с 6АКП и турбодизелем 2.0 Multijet II, который работает в паре с 9АКП. В первом случае кроссовер строго переднеприводный, во втором – полноприводный. С двигателем 1.3 Commander разгоняется до 100 км/ч за 10,4 или 9,5 с (бензин/этанол), максималка – 200 или 202 км/ч. Показатели для дизельного кросса – 11,6 с и 197 км/ч.

Бразильский Jeep Commander в новой топ-версии Blackhawk
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Бразильский Jeep Commander в новой топ-версии Blackhawk
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Кроссовер с новым двигателем предложен в двух наиболее роскошных комплектациях – Overland и новой же Blackhawk. Фишки последней – черный наружный декор вместо хромированного и красные тормозные суппорты. К слову, бразильский Jeep Commander «бедным» и не назовешь: уже в базе есть светодиодная оптика, виртуальная приборка (10,25 дюйма), мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,1 дюйма, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топ-версии – это также 19-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых, панорамный люк в крыше, отделка интерьера кожей и замшей, электрорегулировки передних сидений (с функцией памяти), система мониторинга «слепых» зон.

Базовый бразильский Jeep Commander

Еще одно новшество для Commander-2025 – базовая версия теперь пятиместная, третий ряд кресел для нее сделали опциональным. Это позволило слегка снизить цену: кроссовер стоит от 217 290 реалов, что эквивалентно примерно 3 877 000 рублей по текущему курсу. Модель с новым турбомотором 2.0 Hurricane обойдется минимум в 308 290 реалов (около 5 500 000 рублей).

Между тем у бразильского Jeep Commander есть родной брат в Индии – там кроссовер зовется Meridian. По предварительным данным, индийский SUV вот-вот переживет рестайлинг.

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