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Новый пикап Honda Ridgeline: первые изображения

31.07.2026 232 0 0
Новый пикап Honda Ridgeline: первые изображения

Недавно компания Honda опубликовала первый тизер нового пикапа, благодаря которому у нас есть возможность составить представление о том, как он будет выглядеть.

Модель Ridgeline ведёт свою историю с 2005 года, именно тогда в продажу поступил среднеразмерный пикап первого поколения. Он был сделан на агрегатах Acura MDX первой генерации и продержался на конвейере аж 10 лет. Сегодня производится грузовичок второй генерации, премьера которого состоялась в 2016 году. Таким образом, он снова стал долгожителем, находясь в производстве те же 10 лет. За это время он несколько раз обновлялся, а самый свежий рестайлинг произошёл в 2023 году.

Нынешний пикап Honda Ridgeline
Нынешний пикап Honda Ridgeline
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Нынешний пикап Honda Ridgeline
Нынешний пикап Honda Ridgeline
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Нынешний пикап Honda Ridgeline
Нынешний пикап Honda Ridgeline
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Теперь же компания готовит к дебюту пикап третьего поколения — у нас в распоряжении есть единственный тизер модели, на котором, по большому счёту, можно рассмотреть только контур кузова. Однако по этому контуру можно понять, что за основу кузова будет взят кроссовер Passport последнего поколения, премьера которого состоялась в конце 2024 года: у пикапа очень схожие очертания передней части и переднего бампера в частности, а также форма выштамповок в районе дверей. Это неудивительно, так как нынешний Ridgeline в плане дизайна вплоть до центральных стоек идентичен кроссоверу Passport предыдущего поколения. Задняя же часть будет оригинальной, пока на тизере можно увидеть лишь часть традиционных для пикапов вертикальных фонарей. Можем предположить, что графика светодиодов будет выполнена в стилистике того же Passport.

Рендер нового пикапа Honda Ridgeline

Ожидается, что по аналогии с нынешним Ridgeline новый пикап будет построен на платформе актуального кроссовера Pilot четвёртого поколения. Скорее всего, силовая установка будет гибридной, а её основой станет новый мотор V6. Для сравнения, Ridgeline второго поколения оснащён 3,5-литровой 280-сильной «шестеркой», 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода i-VTM4. Схожими характеристиками обладает и актуальный Pilot, разве что автомат у него с 10 передачами.

Рендер нового пикапа Honda Ridgeline

Премьера нового пикапа может состояться в следующем году. Между тем, в прошлом месяце мы рассказывали об истории появления модели Honda Ridgeline, одного из самых необычных пикапов.     

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