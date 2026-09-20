Ранее на этой неделе было заявлено о первой модели , которая станет плодом сотрудничества Jaguar Land Rover (JLR) и корпорации Stellantis – ей станет пикап Defender. Мы решили представить, что из этого может получиться.

Модель Defender производится с 1983 года, она пришла на смену Land Rover Series, который был на конвейере аж с 1948 года. Помимо привычных трёхдверных и пятидверных версий с индексами 90 и 110 соответственно была также модификация 130, которая предлагалась в том числе в виде пикапа (его фотографии чуть ниже в галерее). Второе поколение Defender дебютировало в сентябре 2019 года. С тех пор неоднократно ходили слухи о возможном появлении грузовой версии, при этом были сделаны несколько подобных экземпляров от тюнинговых ателье.

Land Rover 130 Pickup предыдущего поколения 1 / 2 Land Rover 130 Pickup предыдущего поколения 2 / 2

Теперь же стало известно о планах британской марки выпустить такую модель на платформе Stellantis. Пока нет никакой информации об особенностях внешнего вида будущей новинки, поэтому мы можем ориентироваться на актуальный модельный ряд Land Rover. Вполне вероятно, общая стилистика пикапа будет схожа с нынешним Defender. При этом наверняка обновится передняя часть – мы изобразили вариант, сделанный в стиле нового Freelander, самой свежей новинки от британцев. Аналогичная ситуация и сзади: пикап получил фонари в стиле последнего и оригинальным бампер. Изображённый на рендерах пикап имеет скошенные проёмы задних дверей, что является в некоторой степени отсылкой к старому пикапу Defender.

Рендер нового пикапа Land Rover Defender

Как уже упоминалось, в основу нового пикапа ляжет платформа Stellantis. Пока неизвестно, какая именно это будет платформа, среди предполагаемых доноров – Jeep Gladiator, сделанный на удлинённой тележке от Wrangler. Производство нового пикапа Defender будет налажено на одном из заводов Stellantis в США, а произойдёт это до конца десятилетия. Нынешний же Defender построен на специализированной алюминиевой платформе D7x с несущим кузовом и полностью независимой подвеской.

Рендер нового пикапа Land Rover Defender

Напомним, в начале этого месяца состоялась премьера серийного Range Rover Electric.