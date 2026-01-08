Новинки ×
  • Новый Rezvani Tank полностью рассекречен: прежний «донор» и пересмотренная техника

Новый Rezvani Tank полностью рассекречен: прежний «донор» и пересмотренная техника

08.01.2026 396 0 0
Новый Rezvani Tank полностью рассекречен: прежний «донор» и пересмотренная техника

Стартовый ценник вездехода остался прежним – 175 000 долларов, а покупка нового варианта с 1014-сильным мотором обойдётся дороже на 85 000 долларов.

Американская компания Rezvani Motors была основана предпринимателем Феррисом Резвани в 2013 году. Как Kolesa.ru сообщал ранее, она не занимается выпуском полностью оригинальных автомобилей: вместо этого компания использует техническую начинку других производителей для создания в том числе брутальных SUV с милитари-дизайном. В конце 2025-го марка показала пару тизеров новинки, а теперь официально рассекретила Rezvani Tank третьего поколения.

На фото: Rezvani Tank третьего поколения

Как и предполагалось, основой для нового Rezvani Tank является внедорожник Jeep Wrangler JL, который пережил рестайлинг весной 2023 года. Автомобилю изменили внешность: он получил «гранёные» формы с «острыми» выштамповками на капоте, боковинах и корме. Ещё модели достался более злой взгляд с «прищуром» из светодиодных ходовых огней, на крыше установлена дополнительная светотехника.

В передний бампер интегрированы пара буксировочных проушин и лебёдка. Боковины украшены расширенными «оквадраченными» накладками на колёсные арки, чёрными дисками, которые обуты во внедорожные шины размером 37 или 40 дюймов, традиционными большими наружными зеркалами и обычными дверными ручками. Корма нового Rezvani Tank получила задранные вверх вертикальные «С-образные» фонари, рельефный спойлер в верхней части пятой двери, а также пару круглых патрубков выхлопной системы.

В салоне можно увидеть аналоговые приборы, горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы на передней панели и массу физических кнопок. В списке доступных опций для «третьего» вездехода числятся: бронированный кузов, пуленепробиваемые стёкла, мощная защита днища, тепловизионная система ночного видения, противоударные бамперы, а также усиленная подвеска с амортизаторами Fox Racing 3.0. Модель снабдили передними и задними тормозами Dynatec ProGrip.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Стартовый Rezvani Tank третьего поколения предлагается с моторами от «донора» – либо с 2,0-литровой турбочетвёркой мощностью 274 л.с., либо с 289-сильным атмосферником V6 объёмом 3,6 литра (они доступны без доплаты). Ещё в моторной линейке есть 507-сильный SRT V8 объёмом 6,4 литра и 717-сильный V8 Hellcat объёмом 6,2 литра. А на вершине гаммы находится 6,2-литровый Dodge Demon V8, максимальная отдача которого равна 1014 л.с.

На фото: салон Rezvani Tank третьего поколения
На фото: салон Rezvani Tank третьего поколения
1 / 4
На фото: салон Rezvani Tank третьего поколения
На фото: салон Rezvani Tank третьего поколения
2 / 4
На фото: салон Rezvani Tank третьего поколения
На фото: салон Rezvani Tank третьего поколения
3 / 4
На фото: салон Rezvani Tank третьего поколения
На фото: салон Rezvani Tank третьего поколения
4 / 4

Начальная цена Rezvani Tank осталась прежней и составляет 175 000 долларов (эквивалентно примерно 14,1 млн рублей по текущему курсу). За вариант с 507-сильным мотором придётся заплатить на 45 000 долларов больше (около 3,6 млн рублей), за исполнение с 717-сильным двигателем – на 65 000 долларов больше (около 5,2 млн рублей), а за топ-версию со 1014-сильным V8 Hemi просят на 85 000 долларов больше (около 6,8 млн рублей).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Напомним, в актуальном модельном ряду Rezvani помимо брутальных SUV числится пара новых спорткаров: одним из них является Beast, созданный на основе Chevrolet Corvette C8, а второй – Retro RR1 на базе Porsche 911 поколения 992.

внедорожник ДВС новинки Rezvani Rezvani Tank Jeep Jeep Wrangler
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Спирт, дыхание и смазка: что делать, если замерзли замки в автомобиле Многие еще помнят феерический видеоролик, на котором спешащий куда-то человек бодро обливает замерзший на морозе дверной замок автомобиля кипятком из чайника. Если бы вы знали, какой мощный... 226 0 0 08.01.2026
Статьи / Практика Масло – темнеет, механика – экономит: самые популярные мифы, которые не являются фактами В автомобильном мире существует огромное множество стереотипов. Большинство из них имеет под собой определенные основания, однако значительно ушедшие вперед технологии часто в корне меняют с... 3107 4 1 07.01.2026
Статьи / Авторынок 2026 год на Колёсах: самые ожидаемые новинки российского автомобильного рынка К 2026 году российский автомобильный рынок постепенно обретает равновесие. Европейские, японские или американские марки не подают никаких признаков скорого возвращения, а дилеры больше не жд... 1779 6 2 06.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75324 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45842 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17900 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
16 Скудный ассортимент, правый руль и 8-клапанные моторы: выбираем универ...
12 Подготовка наизнанку: почему некоторых автолюбителей иногда трудно пон...
6 2026 год на Колёсах: самые ожидаемые новинки российского автомобильног...
Новые комментарии
Change privacy settings