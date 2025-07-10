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Новый салон Haval Dargo показали на официальных фото

10.07.2025 210 0 1

Принадлежащий концерну Great Wall бренд Haval готовится вывести на рынок рестайлинговый брутальный кроссовер. Модель мало изменилась внешне, зато в салоне обновок больше. Техника, вероятно, прежняя.

Первые фирменные изображения предназначенного для Китая модернизированного кроссовера Haval Big Dog (он же DaGou, а в России модель зовется Dargo) были опубликованы вчера. Но тогда марка не продемонстрировала интерьер SUV. Теперь рассекречен и он. Вдобавок марка поделилась свежими картинками с машиной в полный рост. Напомним, на родине это уже вторая модернизация для брутального кроссовера – предыдущую провели в 2023 году.

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Перемен в дизайне экстерьера немного. Нынешний рестайлинг вновь принес Haval Big Dog новую радиаторную решетку: на ней отныне красуются черные прямоугольные пластины, тогда как у прежнего кроссовера для Китая решетка с горизонтальными хромированными плашками. Объединяющая задние фонари светящаяся полоска появилась у локальной модели еще два года назад. При этом вместо надписи Haval под ней отныне расположены буквы GWM (концерн Great Wall Motor владеет маркой Хавейл). Ну и еще пересмотрена палитра цветов кузова.

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Салон переделан масштабнее. Главная обновка – планшет мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма, который теперь «прилеплен» к передней панели. У дореформенного Big Dog/Dargo тачскрин на 12,3 дюйма встроен в панель. Китайцы также пишут, что сама мультимедиа стала шустрее и имеет расширенный функционал.

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Кроссовер лишился шайбы, отвечающей за управление трансмиссией: вместо нее отныне подрулевой рычажок. А на центральном тоннеле, там, где прежде был «кругляш», появился дополнительный лоток для мелочевки. Кроме того, кроссоверу достались новая площадка для беспроводной зарядки смартфона и новый же, двухспицевый руль.

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О технике рестайлингового Big Dog сам производитель еще не рассказал. При этом известно, что для модели все так же предусмотрен полный привод: на багажной двери виднеется значок 4WD. Скорее всего, моторы прежние. Дореформенный Haval Big Dog на родине предложен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0 мощностью 184 и 238 л.с. соответственно. Базовый двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй работает в паре с девятиступенчатым роботом. Полный привод положен кроссоверу с 2.0T.

В Китае запуск Haval Big Dog с новым салоном намечен на 17 июля. Что же касается России, то до нас пока не добрался Dargo и после предыдущей модернизации.

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